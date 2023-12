Cooking Fever Duels è ora disponibile su Android e iOS

Partecipa a uno scontro culinario con il banchetto servito da Cooking Fever Duels, su Android e iOS!

È giunto il momento di accendere il fuoco della competizione in cucina perché Nordcurrent annuncia con orgoglio il rilascio per Android e iOS di Cooking Fever Duels! Oggi, gli aspiranti chef di tutto il mondo possono tuffarsi nel frizzante mondo delle battaglie culinarie, ora disponibile per gli utenti Android e iOS.

Aprendo una nuova strada come pionieristico gioco di cucina con veri duelli PvP, Cooking Fever Duels offre battaglie online in tempo reale, invitando i giocatori ad affermare il proprio dominio culinario in un'arena globale. Con una vasta gamma di ricette che abbracciano cucine internazionali, l'unico modo per scalare le classifiche è dimostrare di essere il massimo maestro della cucina.

“Abbiamo a cuore i nostri giocatori e siamo sempre aperti e in cerca di feedback. La prima cosa che i giocatori di Cooking Fever hanno ricevuto dopo i suggerimenti sui nuovi ristoranti è stata la modalità PvP. Sembra che i giocatori desiderino una qualche forma di sana competizione! Non abbiamo esitato a lungo e abbiamo iniziato lo sviluppo." dice Tomas Šiukšcius, Project Manager di Cooking Fever Duels in Nordcurrent.



Ingredienti chiave per un'aesperienza saporita: