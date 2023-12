Annunciato Farmer’s Dynasty 2

Coltiva la tua eredità: Farmer's Dynasty 2 unisce tradizione e tecnologia nel viaggio agricolo definitivo

Oberhaching, Germania, 5 dicembre 2023 - Lo sviluppatore polacco indipendente Umeo Studios, in collaborazione con l'editore di giochi Toplitz Productions, annuncia con orgoglio che Farmer's Dynasty 2, una simulazione agricola a mondo aperto, arriverà su PC nel 2024.





Immerso nei pittoreschi paesaggi del centro europa, Farmer’s Dynasty 2 trasporta i giocatori in una simulazione agricola open-world meravigliosamente dettagliata, completa di un'emozionante campagna principale e un assortimento di accattivanti missioni secondarie. Familiare per gli appassionati del genere agricolo, Farmer’s Dynasty 2 non solo offre un abbraccio nostalgico delle tradizioni agricole, ma offre anche una nuova interpretazione dell'amata esperienza agricola.





In Farmer’s Dynasty 2 i giocatori abbracceranno pienamente il mondo dell'agricoltura mentre costruiscono, coltivano e si immergono nell'essenza della vita rurale. Con una moltitudine di compiti da intraprendere, costruiranno la loro eredità agricola da tramandare alla prossima generazione di agricoltori mentre coltivano i loro campi, si prendono cura del bestiame, mantengono o espandono i loro edifici ed estendono la loro terra.





Macchinari vecchi e moderni possono essere utilizzati, dai trattori sottodimensionati ai mostri da 400 CV. I giocatori possono selezionare attrezzature tradizionali più collaudate e affidabili da rinnovare e utilizzare, oppure possono abbracciare macchine più moderne e potenti per alleggerire il carico di lavoro. Farmer's Dynasty 2 offre una selezione di aratri, mietitrebbie, presse, trattori, coltivatori e altro ancora, invitando i giocatori a sperimentare i mezzi agricoli tradizionali e contemporanei.





Il duro lavoro e gli investimenti necessari per costruire la tua eredità agricola non solo ti ricompensano con i guadagni finanziari derivanti dal lavoro della terra, ma anche con il prestigio sociale derivante dall'aiutare coloro che ti circondano. Dai una mano ai tuoi vicini, ripara e dona nuovamente vita a vecchie macchine, lavora nei campi, approfondisci la silvicoltura e la lavorazione del legno e ripristina strutture fatiscenti per guadagnare rispetto all'interno della comunità. Coltiva la terra con colture tra cui barbabietole, patate, segale, grano e altro ancora.





Farmer’s Dynasty 2 non si ferma alle sole tecniche agricole; rappresenta un mondo vivo e pulsante con meccaniche complete di gestione di un’azienda agricola in cui il clima dinamico e i cicli stagionali arricchiscono la tua esperienza, approfondendo la tua connessione con il mondo virtuale.





Preparati ad attraversare il tempo e a raccogliere la tua eredità agricola. Per ulteriori dettagli sul gioco e per inserire il gioco nella lista dei desideri, vai alla pagina Steam ufficiale del gioco qui.





Trailer di annuncio: https://youtu.be/vTkOdLNh1SY

