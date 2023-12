I GIOCATTOLI DIVENTANO STRUMENTI DIDATTICI

Buone notizie per tutti gli insegnanti italiani: è stato confermato ilper l’acquisto dicome aggiornamento professionale all’interno della carta del docente . Un incentivo di benche si arricchisce di nuove opportunità: grazie all’intervento congiunto di Assogiocattoli e dell’, tramite un’interrogazione alè stata richiesta la possibilità di, sottolineando così l’importanza della sperimentazione didattica nell’ambito del piano triennale dell'offerta formativa scolastica.“Il gioco è fondamentale, non solo perché è uno strumento potentissimo di inclusione sociale per i nostri ragazzi – conferma l’– i giochi educativi e la ludo-didattica, infatti, sono stati riconosciuti come strumenti efficaci per lo sviluppo delle competenze nelle discipline STEM”.Non a caso, proprio il Ministero dell’Istruzione ha evidenziato l’importanza di rendere gli studenti partecipi del loro percorso di apprendimento attraversocome, al fine di arricchire sempre di più l’esperienza educativa. L’obiettivo principale resta sempre quello di: l’estensione dell’utilizzo della carta del docente anche per giochi e giocattoli, riflette la volontà del legislatore die all’ampliamento delle competenze dei docenti.“Siamo molto fieri di questo riconoscimento che segna un passo fondamentale nella storia del nostro paese – conclude il– i giocattoli sono molto più di semplici oggetti di intrattenimento, sono bensì strumenti fondamentali che supportano lo sviluppo e la crescita dei bambini, contribuendo alle loro abilità motorie, cognitive, sociali ed emotive”.Ed è così che Assogiocattoli conquista un nuovo importante traguardo: dopo aver elevato, arriva ilanche a scuola. È così che continua il percorso virtuoso della Campagna Istituzionale Gioco per Sempre , che da anni si pone l’obiettivo di diffondere la cultura del gioco e celebrarne l’universalità.