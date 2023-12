Divertitevi con il lancio di Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise. Ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori e su tutte le piattaforme, Atlantic City - Boardwalk Paradise introduce una nuova località nella Zona Contaminata, intrattenimenti sensazionali, fantastici panorami costieri e una nuova Spedizione. I giocatori possono avventurarsi ad Atlantic City per completare nuove missioni, contribuendo a mantenere l’equilibrio del potere e ottenendo ricompense.

Guardate il trailer di presentazione di Boardwalk Paradise:

https://www.youtube.com/watch? v=NGbkfGrgK2o





In Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise, i giocatori possono affrontare due nuove Spedizioni, Evasione fiscale e Il Gioco fenomenale. In Evasione fiscale, i giocatori lavoreranno per la mafia e metteranno “in ordine” le loro finanze. Il Gioco fenomenale offre invece una gara irta di ostacoli e nemici in cui competere.



Oltre alle nuove Spedizioni, Boardwalk Paradise introduce:

luoghi inediti il casinò Neapolitan il Pontile

nuove fazioni gli Intrattenitori l’amministrazione municipale la Famiglia

nuovi nemici gli ipertrofici il diavolo inferiore



Ma Atlantic City non è solo tavoli verdi e divertimento. Oltre la Pineta Desolata del New Jersey si trovano gli ipertrofici mutati, bestie irradiate simili a piante provenienti dal profondo dei boschi che circondano Atlantic City. Inoltre, nell’area sono stati avvistati pericolosi criptidi: state attenti a questi ferocissimi diavoli!Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise è disponibile su Steam, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4 e 5. Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra. Tutti i dettagli su Atlantic City - Boardwalk Paradise si trovano qui Boardwalk Paradise è anche l’inizio delladi. In questa nuova stagione, i giocatori possono rischiare tutto sul Pontile salendo di grado e puntando forte per ottenere ricompense uniche. Maggiori dettagli su quelle che offre la stagione 15 si trovano qui

