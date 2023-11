Offerte NVIDIA per il Natale 2023

Con gli sconti NVIDIA, i regali natalizi saranno fuori dagli schemi: schede grafiche, laptop, sistemi desktop e molto altro ancora a prezzi davvero vantaggiosi, per un boost tecnologico al Natale!



Se ogni Natale sembra uguale al precedente e la fantasia per i regali scarseggia, quest’anno puoi dare un boost alle tue feste grazie alle magiche offerte NVIDIA. Dedicati a chi vuole diventare un gamer o ai veterani del gioco, oppure a chi desidera migliorare le proprie prestazioni creative, gli sconti natalizi NVIDIA saranno l’ideale per fare un regalo originale e molto gradito.



Da oggi schede grafiche, laptop, sistemi desktop e molto altro sono acquistabili a prezzi vantaggiosi. Ecco le offerte NVIDIA:



DESKTOP





AK Rig – Pc Gaming – Starter – Intel i3 13100: disponibile su Ak Informatica.it – al prezzo di 1.249€

AK Kit Dragon Mid – PC AK Rig Forged i3-13100: disponibile su Ak Informatica.it – al prezzo di 1.499€

AK Rig – Pc Gaming – Ember – Intel i5 13400: disponibile su Ak Informatica.it – al prezzo di 1.849€

AK Rig – Pc Gaming – HellFire – Intel i7 14700K: disponibile su Ak Informatica.it – al prezzo di 2.599€

MGAMER DESKTOP VANGUARD: disponibile su Mediaworld.it – al prezzo di 1.699€

Corsair Gaming Rig DOMINION, i7-14700K: disponibile su Drako.it – al prezzo di 3.399€

ACER Nitro 5 AN515-58-52K9: disponibile su Mediaworld.it – al prezzo di 1.099€

Acer Nitro 15 ANV15-51-74ET: disponibile su Unieuro.it – al prezzo di 1.049€

HP VICTUS 15-FB0027NL: disponibile su Mediaworld.it – al prezzo di 699€

MSI Cyborg 9S7-15K111-602: disponibile su Unieuro.it – al prezzo di 999€

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP023W 7735HS: disponibile su Unieuro.it – al prezzo di 999€

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition Scheda Grafica, 8 GB: disponibile su Amazon.it – al prezzo di 424,88€

MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16G: disponibile su Amazon.it – al prezzo di 529€

MSI GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC: disponibile su Amazon.it – al prezzo di 446,60€

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G: disponibile su Amazon.it – al prezzo di 253,27€

Zotac RTX 4060 Twin Edge 8GB GDDR6: disponibile su Next.it – al prezzo di 349€

LAPTOPSCHEDE GRAFICHE

Altre News per: offertenvidianatale2023