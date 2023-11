POKÉMON SAMUROTT NEI RAID TERACRISTAL

SAMUROTT DI HISUI ENTRA IN SCENA NEI RAID TERACRISTAL DI POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO





I giocatori avranno l’opportunità di poter catturare Samurott di Hisui in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Questo Pokémon apparirà infatti nelle lotte Raid Teracristal originati da cristalli neri.



Samurott di Hisui non può essere incontrato normalmente a Paldea e il Samurott di Hisui che apparirà durante questo evento ha come Teratipo l'Acqua. Ma state in guardia: questo Pokémon è un nemico formidabile e ha l’Emblema della Forza Assoluta che lo dimostra! Collabora con i tuoi amici per sconfiggere questo potente Pokémon Tera!



Programma dell'evento:

Da venerdì 24 novembre 2023, alle 00:00 UTC, a domenica 26 novembre 2023, alle 23:59 UTC.

Da venerdì 1° dicembre 2023, alle 00:00 UTC a domenica 3 dicembre 2023, alle 23:59 UTC.

Samurott di Hisui avrà lo stesso marchio, abilità e mosse indipendentemente da quando viene catturato durante l'evento.



Note:

Per partecipare agli eventi della Battaglia Tera Raid, scarica le ultime notizie del Poképortale selezionando ‘Poképortale’ dal menu X, poi ‘Regalo misterioso’, quindi ‘Controlla le notizie del Poképortale’. Non è necessario avere un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online per ricevere le ultime notizie del Poképortale.

Dopo aver completato alcuni eventi post-gioco, sarà possibile trovare i cristalli neri Tera Raid. Tuttavia, i giocatori che non hanno completato questi eventi possono comunque partecipare alle battaglie Tera Raid unendosi ad altri Allenatori in multiplayer.

Per partecipare alle battaglie Tera Raid con altri Allenatori online è necessario un abbonamento a pagamento a Nintendo Switch Online (venduto separatamente). Si applicano le condizioni. Per saperne di più: nintendo.com/switch-online

Gli eventi delle Battaglie Tera Raid si svolgeranno solo nella regione di Paldea.

Questo speciale Samurott di Hisui può essere catturato solo una volta per ogni salvataggio. Puoi comunque partecipare alle Battaglie Tera Raid contro questo Samurott di Hisui per ottenere altre ricompense se lo hai già catturato.

Questo Samurott di Hisui potrebbe essere presente in eventi futuri o diventare ottenibile con altri metodi.

