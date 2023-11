Samsung presenta l’SSD Portatile T5 EVO, che offre una capacità di archiviazione superiore, velocità ultra-rapida e un design compatto e resistente

Offre una capacità di memoria fino a 8TB con velocità di trasferimento fino a 3,8 volte superiore rispetto all'HDD esterno e protegge i dati da cadute fino a due metri di altezza

Samsung Electronics Co., Ltd., leader mondiale nella tecnologia dei semiconduttori avanzati, ha presentato oggi T5 EVO, un leggero Solid-State Drive (SSD) portatile che offre fino a 8 terabyte (TB) di capacità, la più grande attualmente disponibile nel settore.

"Per i consumatori che cercano sostituti per i tradizionali hard disk drive (HDD), T5 EVO – che offre la capacità di memoria maggiore del settore insieme a velocità e durata in un design compatto che si adatta al palmo della mano - è un’opzione innovativa di archiviazione esterna", ha dichiarato Hangu Sohn, Vice Presidente del Memory Brand Product Biz Team presso Samsung Electronics . "T5 EVO è stato progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di consumatori con stili di vita diversi. La capacità fino a 8TB, la velocità superiore, il design compatto e la protezione dei dati da urti esterni lo rendono adatto agli utenti che necessitano di archiviare e accedere ai dati ovunque e in qualsiasi momento".

Basato su USB 3.2 Gen 1, T5 EVO trasferisce i dati fino a 3,8 volte più velocemente rispetto agli HDD esterni e offre prestazioni massime attraverso velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 460 megabyte al secondo (MB/s), rendendo più facile il trasferimento di grandi file.

Portabilità migliorata e design ergonomico

Il concetto di design del T5 EVO è "Compatto ed Ergonomico". L’SSD portatile è progettato per offrire una nuova esperienza con un design ergonomico che, per la prima volta, lo rende leggermente più grande di una carta di credito, mantenendo comunque caratteristiche compatte e leggere. Misura 95 mm in larghezza, 40 mm in lunghezza e 17 mm in spessore, il che significa che i consumatori possono avere un dispositivo di archiviazione portatile da 8TB abbastanza piccolo da tenere in una mano. Questa combinazione di dimensioni compatte e grande memoria fornisce agli utenti maggiore velocità, capacità equivalente e un corpo più piccolo e leggero - rispetto a un HDD esterno. Con 102 grammi, il peso attentamente progettato del prodotto restituisce una sensazione di affidabilità per la sua robustezza.

T5 EVO presenta anche un corpo nero e un anello grigio titanio, che gli conferiscono un feeling premium ed elegante con colori tono su tono, armonizzandosi in modo naturale quando posizionato insieme ad altri dispositivi host di colore grigio. T5 EVO può essere facilmente fissato a qualsiasi borsa o bagaglio grazie al suo design ad anello. Inoltre, la struttura in metallo e la superficie gommata forniscono una protezione extra contro gli urti esterni - compresi quelli da cadute fino a due metri.

Archivia milioni di foto e canzoni con velocità e facilità

Pratico nel design, T5 EVO non è da meno in termini di capacità di memoria. Con capacità di archiviazione fino a 8TB di dati, T5 EVO può ospitare file di grandi dimensioni, video ad alta risoluzione, foto e videogiochi, rendendolo adatto per lavoro e svago. Un T5 EVO da 8TB può archiviare più di 2 milioni di foto da 3,5 megabyte (MB), 1,8 milioni di file musicali da 4MB o 3.500 video da 2 gigabyte (GB).

Priorità alla sicurezza attraverso la protezione termica

Il nuovo SSD portatile dà priorità alla sicurezza attraverso la tecnologia di protezione termica e la sicurezza con la crittografia dei dati hardware. La tecnologia Dynamic Thermal Guard di Samsung protegge contro il surriscaldamento e mantiene temperature operative ottimali, in conformità con lo standard di sicurezza internazionale IEC 62368-1. Inoltre, l'SSD portatile supporta la crittografia dei dati hardware AES a 256 bit, garantendo agli utenti sicurezza e affidabilità nell’archiviazione dei dati.

Ampia compatibilità per una vasta gamma di utenti

T5 EVO è compatibile con una serie di sistemi operativi e dispositivi host, come macOS®, Windows®, smartphone/tablet e console per videogiochi. T5 EVO dispone anche del software Samsung Magician, che fornisce un set completo di funzioni di gestione dell'unità, tra cui il controllo in tempo reale dello stato di salute dell'unità, la funzione di autenticazione , il benchmark delle prestazioni e gli aggiornamenti del firmware.

T5 EVO - disponibile nelle dimensioni da 2TB, 4TB e 8TB - viene fornito con un cavo USB Type-C-to-C e include una garanzia limitata di tre anni. Il prezzo al pubblico consigliato dal produttore (RRP) è di 229,99 euro per il 2TB, 429,99 euro per il 4TB e 809,99 euro per l'8TB. Il T5 EVO sarà disponibile per l’acquisto a partire da dicembre. Per ulteriori informazioni, visita

https://samsung.com/portable- SSD.

