Cyberpunk 2077: Ultimate Edition debutta quest'anno

Tra sole due settimane, CD PROJEKT RED rilascerà Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il gioco racconta la storia completa di un mercenario di nome V, combinando Cyberpunk 2077 e la sua espansione thriller di spionaggio Phantom Liberty , nonché l'aggiornamento 2.0, e sarà disponibile digitalmente e fisicamente in mercati selezionati a partire dal 5 dicembre.



Istantanea :

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition combina ogni storia del futuro oscuro in un pacchetto definitivo, con i talenti di Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand e Idris Elba nei panni di Solomon Reed.

Il gioco sarà disponibile per l’acquisto in formato digitale e come confezione fisica, segnando la prima edizione fisica di Cyberpunk 2077 per le console di nuova generazione.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition uscirà il 5 dicembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è un gioco di ruolo a mondo aperto contenente due potenti avventure: il gioco base di Cyberpunk 2077, ambientato nell'oscuro futuro di Night City, e Phantom Liberty , una storia thriller di spionaggio ambientata nel quartiere recintato di Dogtown. I giocatori assumono il ruolo di V, un mercenario cyber-potenziato, e intraprendono una lotta per la sopravvivenza piena di decisioni che definiscono la storia, gameplay ricco di azione e personaggi indimenticabili, tra cui il rocker Johnny Silverhand (interpretato da Keanu Reeves) e il dormiente della FIA agente Solomon Reed (interpretato da Idris Elba).



Questa nuova versione è il modo perfetto per vivere ogni storia del futuro oscuro; contiene anche l'aggiornamento gratuito 2.0, che ha revisionato molti dei sistemi del gioco, introducendo alberi delle abilità dinamici, combattimenti con veicoli ad alto numero di ottani e un'intelligenza artificiale migliorata di nemici e polizia, oltre ad aggiungere nuove armi, veicoli e vestiti. Il rilascio è supportato da una serie di gadget digitali rilasciati in precedenza disponibili come parte del programma "My Rewards", disponibile per tutti coloro che si registrano.



Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile per l'acquisto in digitale il 5 dicembre. Il rilascio della versione fisica è previsto per il 5 dicembre in mercati selezionati tramite distributori locali.

