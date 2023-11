Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS celebra il GR Festival

KONAMI annuncia la GR Festival Celebration Campaign, attiva su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS dal 21 novembre con nuove sfide e ricompense esclusive.

I giocatori che effettueranno l’accesso alla nuova campagna riceveranno immediatamente una carta Drago Nero Occhi Rossi per RUSH DUEL e SPEED DUEL, ideale compagno di ogni Duello.

Tra le ricompense login anche Sleeve Card e Game Mat con logo Goha Enterprises, la misteriosa corporazione che governa Goha City nella serie animata Yu-Gi-Oh! SEVENS.

Al via il 30 novembre, il festival culminerà in un acceso RUSH DUEL PVP - novità assoluta per Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. I Duellanti potranno sfidarsi, scalare le classifiche e guadagnarsi il diritto di essere chiamati Re del RUSH DUEL.





Ecco tutte le ricompense login che i Duellanti potranno ricevere immediatamente durante la GR Festival Celebration Campaign:



[RUSH] 1 Carta Drago Nero Occhi Rossi (Prismatica)

(Prismatica) [RUSH] 1 Archive Skill “Black Dragon Rising”

[SPEED] 1 Carta Drago Nero Occhi Rossi (Prismatica) – artwork alternativo

(Prismatica) – artwork alternativo [SPEED] 1 Legend Skill “Red-Eyes Reverse”

Game Mat e Card Sleeves con logo Goha Enterprises

Uno Skill Ticket che potrà essere scambiato con qualsiasi Skill

Ecco tutti le ricompense login che i Duellanti potranno ricevere una volta al giorno durante la GR Festival Celebration Campaign:



[RUSH] 1 Legendary Duelist Rainbow Pack (SEVENS) (Prismatico)

[SPEED] 1 SR Dream Ticket

[SPEED] 1 SR/UR Choice Ticket (Prismatico)

[SPEED] 1 UR Ticket (Glossy)

[SPEED] 1 SR Ticket (Glossy)

Un totale di 1000 Gemme









Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

