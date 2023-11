GTA Online: impedisci una calamità mondiale e raccogli un totale di 100 miliardi di GTA$

Inoltre, i risultati della Sfida Impiegato del mese di Simeon, nuova serie della comunità con ricompense triple e altro



Pegassi Tezeract (supercar)

Progen Emerus (supercar, 40% di sconto)

Grotti Furia (supercar)

Vapid Clique Wagon (muscle car, 40% di sconto)

Declasse Vigero ZX (muscle car)

Bevande gratis al casinò

Spese iniziali azzerate per i Colpi originali

Appartamenti – 50% di sconto

Basi operative – 50% di sconto

Migliorie e modifiche per la base operativa – 50% di sconto

Pegassi Zentorno (supercar) – 50% di sconto

Emperor ETR1 (supercar) – 50% di sconto

Overpower Revolter (sportiva) – sconto del 50%.

Albany Hermes (muscle car) – 50% di sconto

Mammoth F-160 Raiju (aereo) – 25% di sconto

La posta in gioco nelle nostre sfide della community raggiunge nuove vette. Oltre che per combattere gli effetti indesiderati della sfida Sprunk & eCola in corso, la community di GTA Online deve riunirsi per fronteggiare la minaccia dell'annientamento totale. Completa l'Atto III de Il colpo dell’apocalisse, Rischio apocalisse , per ottenere un totale di 100.000.000.000 di GTA$ entro il 22 novembre. Unisci le forze con Lester Crest, il pezzo grosso della tecnologia Avon Hertz, e la sua IA nevrotica e super intelligente Cliffford per evitare questa catastrofe globale e ottenere GTA$ e RP doppi nel colpo conclusivo Rischio apocalisse e in tutte le missioni preliminari .Questa settimana, se la community dovesse raggiungere l'obiettivo dei 100 miliardi di GTA$, tutti i giocatori sbloccheranno una nuova livrea per la leggendaria Pegassi Zentorno (supercar, scontata del 50%) che verrà consegnata con il nuovo aggiornamento invernale di GTA Online.Inoltre, questa settimana: i boccioli stagionali appaiono anche nei giardini e ai piedi delle Tataviam Mountains. Masticare le psichedeliche piante di peyote ti garantirà un'esperienza extracorporea che l'élite cittadina rincorre a suon di quattrini.Sprunk & eCola - AggiornamentiC’è solo un modo per evitare un calo di caffeina: continuare a bere. Mentre il tentativo da parte della community di consumare Sprunk ed eCola entra nella seconda settimana, siamo felici di annunciare che la comunity ha quasi raggiunto metà dell’obiettivo di bere 100.000.000 di lattine Sprunk ed eCola entro il 29 novembre. Se i giocatori continueranno a reclutare i loro amici per questa causa e continueranno a scolarsi un numero esorbitante di lattine di soda, tutti quanti otterranno le targhe personalizzate Sprunk ed eCola, la livrea Sprunk x eCola per il Mammoth F-160 Raiju (25% di sconto questa settimana) e il completo integrale Sprunk x eCola con l'aggiornamento invernale di GTA Online.Simeon’s Employee of the Month Challenge: Missione compiutaLa settimana scorsa, Simeon ha chiesto di esportare veicoli per un totale di 15.000.000.000 di GTA$, consegnando i veicoli richiesti direttamente al molo. Dopo aver fatto i conti e aver pagato le spese di spedizione per ben 19.053.404.749 GTA$ di veicoli, Simeon ha sbloccato una livrea speciale per la nuova supercar Grotti Turismo Omaggio, che sarà disponibile per tutti con l'aggiornamento di GTA Online di dicembre.Serie della comunitàDelle nuove attività della serie della comunità sono arrivate a Legion Square e spaziano da frenetiche corse con i go kart, a furti in bicicletta e arene sospese in aria. Per partecipare alla serie della comunità raggiungi l'icona sulla mappa o usa il menu Avvio rapido del tuo iFruit e otterrai GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.CECCHINO VS PANTO al TBOWLOKO___Una squadra di Panto affronta un torneo di salti contro una squadra di cecchini che devono difendersi in questa frenetica modalità Last Team Standing.Go-Kart all'aperto ad ABIDE51Affronta questa complessa gara stunt all'aeroporto LSIA dietro il volante di un go-kart. Raggiungi la velocità massima nei rettilinei e sfrutta i salti per superare la concorrenza.Scatola misteriosa #1 di YOUROBOUROS96Questa modalità a sorpresa rivoluziona Re della collina, trasformando la collina in una BMX. Tutti i giocatori iniziano con una Panto, quindi mantenere il controllo della bicicletta sarà una vera sfida mentre vieni preso di mira dalle Panto. Ricorda di indossare il casco.Olimpo di XxSERUSxXQuesto deathmatch a squadre tattico è ambientato in un colosseo nel cielo. Avrai tanti punti in cui ripararti, ma cerca di non cadere di sotto evitando le buche nella pietra.Training camp di VoltycQcQuesto deathmatch a squadre all'interno di Fort Zancudo è pensato per scontri a fuoco ravvicinati e da media distanza. Potrai ripararti dietro i sacchi di sabbia, ma fai attenzione alla testa: i colpi al corpo infliggono meno danni in questa modalità, quindi in nemici mireranno in alto, se sanno quello che fanno.FU – Los Santos GP di CittiverseQuesta gara a ruote scoperte richiede un utilizzo sapiente del sistema K.E.R.S per accelerare e mantenere la velocità in uscita dalle curve, prima di darci dentro per azzardare sorpassi ad alta velocità nei pressi dell’LSIA.Saint Peak di KOTAJPNQuesta enorme gara stunt sfrutta gli oggetti per creare un tracciato simile a un castello, con tanto di sottopassaggi e pendenze per rendere il tutto più interessante.Autosalone Premium Deluxe MotorsportFai visita all'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian per scoprire la selezione di veicoli di questa settimana:Autosalone Luxury AutosQuesta settimana, nella vetrina dell'autosalone Luxury Autos a Rockford Hills potrai osservare da vicino i seguenti veicoli di nuovo disponibili: Übermacht Revolter (sportiva, 50% di sconto) e la Emperor ETR1 (supercar, 50% di sconto).Veicolo da primo premio della settimana e altri veicoli in offertaGirando la ruota fortunata non puoi perdere. O vinci premi come GTA$ e RP o te ne vai a casa con il jackpot della settimana: la Dinka Kanjo SJ (coupé) che puoi vedere sul podio del Casinò e Resort Diamond.Vai all'area di prova dell'Autoraduno di LS per scoprire come se la cavano la Declasse Mamba (sportiva classica), la Truffade Z-Type (sportiva classica) e la Albany Hermes (muscle car, 50% di sconto) nelle Prove a tempo, nelle Corse ai checkpoint e nelle guide improvvisate tra le colonne. Piazzati per due giorni consecutivi tra i primi cinque posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per aggiungere la Karin 190z (sportiva classica) alla tua collezione di veicoli.Solo su PS5 e Xbox Series X|S, il veicolo di prova premium di questa settimana è la Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada). Fatti un giro nel tratto che va da Pacific Bluffs a Mount Gordo nella prova a tempo HSW della settimana.SCONTIInventario e sconti del Furgone delle armiMazza da baseball (gratis) | Cannone a rotaia | Empia devastatrice | Fabbricavedove | Up-n-Atomizer | Cannone pirotecnico | Fucile pesante | Fucile da cecchino pesante (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa da combattimento (20% di sconto) | Minigun | Gas lacrimogeno | Mine di prossimità | Bombe adesive | Giubbotto antiproiettile

