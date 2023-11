CertiDeal verso la sostenibilità con i ricondizionati

Black Friday 2023

Quest’anno, don’t go black. Go Green!

Lo stato dell’arte della telefonia e le alternative sostenibili per ripensare l’industria degli smartphone

Frenesia da shopping e negozi nel caos, questo è il Black Friday, soprattutto nel comparto tech. Luci ed ombre del mercato della telefonia degli ultimi anni e le alternative sostenibili per alleggerire il pianeta, raccontate da CertiDeal





Novembre, mese di spese pazze che precedono il Natale: durante il Black Friday i più si affrettano ad accaparrarsi le migliori offerte per riempire il carrello con prodotti nuovi e non. Prezzi stracciati e grande euforia pre-natalizia dominano l’incessante movimento che si diffonde tra le città e i siti web. C’è invece chi, non aspetta altro se non la fine di questa settimana così caotica… il nostro pianeta.





L’industria della telefonia nel 2023

Nella prima metà del 2023 i dati confermano un leggero calo nella produzione di telefoni nuovi del -6% rispetto al 2022. Si parla comunque di una cifra importante che si aggira intorno ai 520 milioni di dispositivi introdotti nel mercato. Questa attività viene considerata tra le più inquinanti per l’ambiente: la sola produzione di un singolo apparecchio richiede infatti il consumo di 18 mq di suolo e circa 12,8 metri cubi d'acqua nonchè l’immissione di 146 milioni di tonnellate di CO2.

Considerando, inoltre, il comportamento generale d’acquisto degli ultimi anni, il quadro si aggrava ulteriormente: si stima che oggi le persone tendano a cambiare il proprio smartphone ogni 2-3 anni, spinti dalla voglia di essere sempre al passo con i tempi e avere tra le mani il modello di ultima generazione. Una produzione totale di scarti tecnologici che si aggira intorno ai 1.5M di smartphone all’anno, di cui solo il 15% viene riciclato.



Fatte queste premesse risulta evidente l’importanza di ripensare e cambiare le proprie abitudini di acquisto in materia… ma in che modo? Allungando il periodo di vita del proprio cellulare oppure optando per un acquisto più sostenibile e consapevole e che (fortunatamente) sta diventando sempre più contemplato anche dai giovani: il telefono ricondizionato.

Ricondizionati che passione

Secondo IDC, nel 2022 sono stati spediti oltre 282 milioni di smartphone usati e ricondizionati, un dato in aumento dell'11,5% rispetto ai 253,4 milioni unità spedite nel 2021. La società di ricerca stima che si toccheranno 413,3 milioni di unità nel 2026 con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 10,3% dal 2021 al 2026. Una crescita importante, dunque, e che non sembra arrestarsi, cosa che fa ben sperare l’ambiente in un momento così delicato e che, al contempo, dà sollievo anche alle tasche dei consumatori tech più accaniti.

Questi dispositivi, infatti, sono sottoposti a diversi processi di rigenerazione e controllo di qualità e offrono prestazioni paragonabili a quelle dei telefoni nuovi, ma al contrario di questi ultimi riducono notevolmente l'impatto ambientale e contribuiscono a una gestione più responsabile delle risorse. Inoltre, hanno una garanzia di 2 anni (pari quasi al nuovo) e possono costare in alcuni casi fino al 70% in meno.

Ecco perché, in vista dell'imminente Black Friday, CertiDeal, azienda specializzata in device ricondizionati e in prima linea nel mercato già dal 2015, invita i consumatori a non riempire il carrello con prodotti inutili, ma a fare acquisti più ragionati per il bene del pianeta e delle proprie tasche! Per tutti i techlover che non possono fare a meno di scoprire le funzionalità di nuovi modelli o per coloro che vogliono regalare un cellulare, il ricondizionato è senza dubbio la scelta più conveniente, per essere smart in tutti i sensi!

