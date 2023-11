Giornata internazionale degli studenti: a casa si gioca imparando

la Giornata internazionale dello studente è un’occasione per celebrare l’importanza dell’istruzione e dell’apprendimento. Sono molti i progetti condotti dalle scuole e dagli enti istituzionali che, in occasione del 17 novembre, organizzano incontri con autori, laboratori didattici, visite guidate nei musei o biblioteche, laboratori didattici o giochi a tema.



L’istruzione, però, non è circoscritta all’ambiente scolastico, continua anche a casa in compagnia con mamma e papà o con la propria famiglia estesa. Parola chiave? Imparare giocando, soprattutto quando si parla delle menti dei più piccoli!



Di seguito 3 supporti didattici pensati per la formazione dei giovani studenti, per apprendere anche a casa:



Tkee Tablet per bambini di TCL su qvc.it Ilha molte app educational al suo interno che permettono ai bambini di imparare giocando. Il parental control permette di verificare la storia e controllare i contenuti. Inoltre, è resistente al tempo e ai colpi: perfetto per tutte le avventure e disattenzioni dei bimbi per accompagnarli ogni giorno alla scoperta di cose sempre nuove! - Prezzo: 159€

Flying Tiger sono davvero molti i giochi educativi pensati per non smettere mai di imparare e apprendere cose nuove. Un esempio? Il modello anatomico 3D del cuore , uno degli item più amati dai fan del love brand danese, che permette di esplorare in tutte le sue 31 parti lo straordinario muscolo che tiene in vita l’intero genere umano. Dasono davvero molti i giochi educativi pensati per non smettere mai di imparare e apprendere cose nuove. Un esempio? Iluno degli item più amati dai fan del love brand danese, che permette di esplorare in tutte le sue 31 parti lo straordinario muscolo che tiene in vita l’intero genere umano.

FABA: il Raccontastorie offre contenuti educativi e divertenti per bambini e bambine da 0 a 6+ anni, prevenendo l’abuso di device favore dell’ascolto screen free. Sono molte le attività che i più piccoli di casa possono svolgere per potenziare quanto appreso tra i banchi di scuola. Il Personaggio Sonoro Happy English E infine,: il Raccontastorie offre contenuti educativi e divertenti per bambini e bambine da 0 a 6+ anni, prevenendo l’abuso di device favore dell’. Sono molte le attività che i più piccoli di casa possono svolgere per potenziare quanto appreso tra i banchi di scuola. Il Personaggio Sonoro, per esempio, è uno strumento ideale per creare momenti di piacevole condivisione e stimolare l'apprendimento naturale di una lingua straniera come l’inglese tramite semplici frasi e canzoncine che guideranno bimbi e bimbe alla scoperta della routine quotidiana tutta british!

