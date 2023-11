ARRIVA “ENTRAinGIOCO”: LA FESTA DEI GIOCHI DA TAVOLO

HASBRO CELEBRA I KIDULTS NELLA PRIMA EDIZIONE DI ENTRAinGIOCO





Tutti gli appassionati dei giochi da tavolo non potranno mancare al debutto di ENTRAinGIOCO, la kermesse milanese dedicata alle mille sfumature dell’esperienza ludica. Hasbro sarà presente durante la manifestazione con tantissime novità e grandi classici, a partire dalla nuova avventura targata Cluedo per gli amanti del mistero fino alle ultime espansioni di HeroQuest, il gioco perfetto per tutti gli appassionati dei mondi fantasy!





Per tutta la durata della civiltà umana, l’importanza del gioco è stata celebrata e riconosciuta dalle più brillanti menti della storia: “si può scoprire di più su una persona in un ora di gioco che in un anno di conversazione” affermava Platone, mentre George Bernard Shaw era sicuro che “noi non smettiamo di giocare perchè invecchiamo, ma invece invecchiamo perchè smettiamo di giocare”.





E se, come dichiarato da Nietzsche, “nell'uomo autentico si nasconde un bambino che vuole giocare”, i kidults sono la massima espressione dell’autenticità umana: è per questo che Hasbro sposa a pieno la missione di ENTRAinGIOCO e il suo impegno nell'elevare l’esperienza ludica a fenomeno culturale condiviso e apprezzato da adulti e ragazzi, in linea con la crescita e il valore che il settore sta conoscendo a livello globale. La multinazionale, leader globale nel settore del gioco e dei giocattoli, parteciperà alla prima edizione della kermesse, che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 novembre al SUPERSTUDIO MAXI di Milano.



Lo stand di Hasbro sarà un vero paradiso per i giocatori, in cui il gioco in scatola in tutte le sue forme diventerà il protagonista assoluto di un evento all’insegna del divertimento e di quella sana competizione che coinvolge un po’ tutti, grandi e piccini. Allo stand, le famiglie, gli appassionati e i giocatori occasionali scopriranno un mondo dove i grandi classici incontrano l'innovazione: Cluedo Conspiracy, l’ultima avventura ambientata nell’universo Cluedo, inviterà gli aspiranti detective a risolvere un nuovo enigmatico caso, con sospetti e alleanze nascoste che si intrecciano nel tragico destino di Mister Coral.





Il gioco si farà anche movimento e ritmo con Twister Air, l’innovativa interpretazione del grande classico che sposta le mosse vincenti dal tappeto allo schermo e che unisce il digitale al fisico, testando l’agilità dei giocatori in maniere mai viste prima. Per tutti coloro che ambiscono a costruire un impero, Monopoly Chance offre una nuova sfida: questa versione rinnovata del celebre gioco da tavolo porta la competizione su un altro livello, in cui gli aspiranti magnati si affronteranno in una corsa senza esclusione di colpi per acquisire proprietà e costruire il proprio skyline. Tra le special guest sarà attesissimo Nicolò Falcone, Campione del Mondo in carica di Monopoly. Chiunque potrà sfidarlo, chissà se qualcuno riuscirà mai a batterlo: saranno delle sfide all’ultimo dado!







Oltre alle ultime uscite, non mancheranno le esperienze ludiche che hanno colorato l’infanzia di tantissime generazioni. A partire da Jenga, il leggendario gioco di abilità e precisione che chiamerà i partecipanti a sfidare la gravità, costruendo e destrutturando torri che terranno tutti col fiato sospeso. Per i virtuosi del vocabolario, il nuovo Taboo sarà la prova del fuoco: i giocatori dovranno navigare attraverso un mare di termini vietati per far indovinare concetti e oggetti ai propri compagni, in un vero esercizio di astuzia e creatività linguistica.





Immancabile anche Indomimando, il classico gioco dei mimi dove per far indovinare le parole alla propria squadra bisognerà usare la sola gestualità e l’abilità di drammatizzazione. Gli amanti dei giochi di carte, invece, potranno destreggiarsi in 5 Alive, il cui ritmo incalzante lo rende perfetto per le feste e per una serata di giochi con tutta la famiglia. Infine, per i giocatori più hardcore non mancherà HeroQuest, un'esperienza che continua a catturare il cuore degli appassionati con la sua epica narrazione.



In questa celebrazione del gioco e della fantasia, Hasbro conferma così il suo impegno nel creare intrattenimento che trasversalmente attraversa tutte le età e le inclinazioni, invitando grandi e piccini a riunirsi sabato 18 dalle 10:00 alle 23:00 e domenica 19 novembre dalle 10:00 alle 19:00 al SUPERSTUDIO MAXI di Milano, per giocare e per lasciarsi ispirare, riscoprendo il piacere e la gioia semplice ma profonda che solo un buon gioco in scatola sa dare!



