EcoFlow Black Friday: grandi risparmi su soluzioni energetiche di alta qualità

EcoFlow , leader nell’offerta di soluzioni energetiche e lifestyle eco-friendly, inaugura oggi il Black Friday, offrendo un risparmio fino a 1100 euro sulle soluzioni energetiche di punta del settore, tra cui centrali elettriche portatili, pannelli solari e altro ancora.







Gli utenti possono accedere alle offerte Black Friday di EcoFlow attraverso il sito web di EcoFlow o Amazon . Grazie alle tecnologie di EcoFlow, tra cui la batteria LFP ad alta tecnologia per sistemi elettrici, il sistema di gestione della batteria EcoFlow e le tecnologie X-Boost e X-Stream, i clienti hanno la garanzia di soluzioni energetiche sicure, affidabili, potenti e intelligenti a prezzi tra i più competitivi dell'anno:

RIVER 2 e RIVER 2 Pro

Con un peso di soli 3,5 kg e una capacità di 256Wh, RIVER 2 è il compagno perfetto per le attività all'aperto. Grazie alla tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, RIVER 2 può essere ricaricato da 0 a 100% in 60 minuti, consentendo agli utenti di essere sempre pronti per qualsiasi escursione anche non programmata. Inoltre, grazie alle celle della batteria LFP, RIVER 2 offre una durata di 10 anni con 3.000 cicli. Il RIVER 2, il cui prezzo iniziale era di 299 euro, è ora disponibile a soli 249 euro. Per gli utenti che apprezzano la portabilità ma che hanno bisogno di maggiore energia, è disponibile anche l'alternativa RIVER 2 Pro a soli 679 euro, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo originale.

DELTA 2

Un altro importante sconto durante il Black Friday per il DELTA 2 che scende dai 1.049€ iniziali fino a 899€. Delta 2 non è solo una batteria, assicura l'alimentazione nel tuo ambiente domestico, offre energia immagazzinata trasportabile ovunque ed è in grado di alimentare praticamente qualsiasi cosa. Il tutto in un design portatile e pratico. Ideale come energia di riserva della rete domestica, per camper, tende o quando sei in viaggio. DELTA 2 consente di immagazzinare 1 kWh. Vale a dire, una tonnellata di energia per alimentare i tuoi dispositivi indispensabili. A differenza delle batterie più piccole, è in grado di alimentare frigoriferi, telefoni e persino piastre elettriche per periodi prolungati.





