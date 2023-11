AMD amplia la famiglia di processori embedded Ryzen

I processori Ryzen Embedded serie 7000 offrono prestazioni e funzionalità avanzate con un ecosistema di partner in crescita, tra cui Advantech, ASRock e DFI

In occasione di Smart Production Solutions 2023, AMD (NASDAQ: AMD) annuncia la nuova famiglia di processori AMD Ryzen Embedded 7000 Series, ottimizzata per i requisiti ad alte prestazioni dei mercati industriali. Combinando l’architettura “Zen 4” con la grafica Radeon integrata, i processori Ryzen Embedded serie 7000 offrono prestazioni mai viste prima nel mercato embedded. Grazie all’ampliamento delle loro funzionalità e alle maggiori possibilità di integrazione, sono ideali per un’ampia gamma di applicazioni embedded, tra cui automazione industriale, machine vision, robotica e server edge.

Il processore Ryzen Embedded 7000 Series è il primo del suo genere ad avvalersi della tecnologia di nuova generazione a 5 nm la cui disponibilità a livello di produzione è garantita per 7 anni e integra l’architettura AMD Radeon RDNA 2 che elimina la necessità di GPU separate per le applicazioni industriali. Poiché quelle embedded richiedono ulteriori opzioni software per il sistema operativo, i processori Ryzen Embedded serie 7000 includono il supporto per Windows Server e Linux Ubuntu, oltre a Windows 10 e Windows 11, oltre a fino a 12 core di CPU ad alte prestazioni che, insieme alle funzionalità integrate e all’ampia scelta di sistemi operativi, offrono ai progettisti di sistemi una facilità di integrazione senza precedenti.

“I casi d’uso delle applicazioni industriali continuano a crescere in complessità e sofisticazione e richiedono maggiori capacità di elaborazione”, dichiara Rajneesh Gaur, senior vice president e general manager, Embedded Processors Group, AMD. “Grazie all’integrazione di feature prestazionali fondamentali e alla capacità di scalare, i processori Ryzen Embedded serie 7000 sono ideali per un’ampia gamma di utilizzi, dalla progettazione di robotica avanzata e strumentazione al controllo dell’alimentazione, alla videosorveglianza e altro ancora”.

“Per le applicazioni industriali embedded è fondamentale fornire offerte differenziate e scalabili, pur rispettando i requisiti di potenza, prestazioni e budget”, prosegue Kevin Krewell, principal analyst di TIRIAS Research. “La nuova serie AMD Ryzen Embedded 7000 è progettata appositamente per un ampio spettro di casi d’uso e rappresenta la scelta ideale per le applicazioni industriali all’interno di un mercato in continua crescita e diversificazione”.

“Advantech è entusiasta di lanciare la scheda madre AIMB-723 ATX. Si tratta della prima di livello industriale integrata con il chipset AMD Socket AM5 che migliora le capacità delle applicazioni industriali a livello edge. La scheda AIMB-723 offre elevate prestazioni di calcolo e la scalabilità necessaria per supportare fino a una scheda GPU separata a tre slot e un’ulteriore scheda grabber a tre frame per applicazioni di visione artificiale”, spiega Linda Tsai, Advantech President of Industrial IoT, Advantech. “Alimentata dai processori Ryzen™ serie 7000, la scheda madre industriale AIMB-723 di Advantech non solo accelera le applicazioni AOI che richiedono determinate prestazioni, ma soddisfa anche i requisiti legacy per l’espansione PCI, ospitando un’ampia gamma di protocolli di comunicazione e interfacce I/O”.

“ASRock Industrial, partner di lunga data di AMD focalizzato in smart co-creazioni, è il principale fornitore al mondo di schede madri e sistemi industriali e siamo entusiasti di annunciare l’innovativa scheda madre Mini-ITX, IMB-A1002, alimentata dai processori AMD Ryzen™ Embedded Serie 7000 con chipset B650”, afferma Handsome Tzeng, President of ASRock Industrial. “Sfruttando la potenza del core CPU “Zen4”, del socket AM5, dell’architettura integrata AMD Radeon RDNA 2, della memoria DDR5 e del PCIe 5.0, puntiamo a portare le prestazioni a livelli eccezionali, consentendo ai clienti di creare soluzioni embedded leader in un’ampia gamma di applicazioni AIoT”.

“I nostri prodotti sono dotati dei più recenti processori AMD Ryzen Embedded serie 7000, che eccellono per quel che concerne prestazioni di grafica e produttività per le applicazioni industriali, pur restando competitivi da un punto di vista economico”, dichiara Jarry Chang, General Manager del Product Center di DFI. “Questa soluzione migliora significativamente l’efficienza operativa, in particolare in aree come visione artificiale, controllo dei bracci robotici e sistemi di imaging medicale di fascia alta. Inoltre, offre ai nostri clienti una scelta di qualità superiore per soddisfare le loro esigenze di CPU di alto livello. Questi processori all’avanguardia sono progettati per venire incontro a specifiche richieste di ambienti diversi, mantenendo un equilibrio tra prestazioni di fascia alta e budget”.

I processori Ryzen Embedded serie 7000 offrono:

Architettura “Zen 4”, fino a 12 core di CPU ad alte prestazioni

Architettura integrata Radeon RNDA 2 1WGP @2.2GHz max

AM5 socket, LGA 40mm x 40mm, 1718 pin

TDP da 65W a 105W

Supporto per memoria DDR5 ECC a doppio canale con velocità fino a 5200MT/s

Fino a 28 corsie di connettività PCIe® 5 su chip

Modelli Nomimal TDP (W) [TDP Range] CPU Core/Threads count CPU Base Freq (GHZ) CPU 1T Boost Freq (Up To GHz) L2 CPU Cache (MB) L3 CPU Cache (MB) Max DDR5 Rate (MT/S) (Up To) RDNA 2 Graphics 105 8/16 4.5 5.4 8 32 5200 1WGP @2.2GHz Max 7700X 105 6/12 4.7 5.3 6 32 5200 1WGP @2.2GHz Max 7600X 65 12/24 3.7 5.4 12 64 5200 1WGP @2.2GHz Max 7945 65 8/16 3.8 5.3 8 32 5200 1WGP @2.2GHz Max 7745 65 6/12 3.8 5.1 6 32 5200 1WGP @2.2GHz Max 7645

