ShopFully e Granterre insieme per sostenere il lancio dei nuovi prodotti

ShopFully e Granterre ancora insieme per comunicare il rebranding Teneroni e sostenere il lancio dei nuovi prodotti

Grazie all'uso della tecnologia di ShopFully, il 68% degli utenti ha dichiarato di aver visitato uno dei punti vendita coinvolti, e il 66,2% di aver acquistato almeno uno dei prodotti Teneroni



Granterre, un importante gruppo produttore di eccellenze gastronomiche nel mondo salumi, formaggi, piatti pronti, continua la partnership con ShopFully, tech company italiana leader europeo nel Drive to Store, con l’obiettivo di comunicare il rebranding del marchio Teneroni e sostenere il lancio del le due novità nella grande distribuzione: il tortino e i bocconcini. La collaborazione, attiva dal 2020 e giunta alla nona campagna, ha registrato ottimi risultati sia in termini qualitativi che quantitativi: più del 6 0 % degli utenti esposti alla campagna , infatti, ha visitato uno dei punti vendita coinvolti , mentre il 66,2% di aver acquistato almeno uno dei nuovi prodotti Teneroni .

Grazie all’utilizzo dei canali digitali di ShopFully, Granterre è entrata in contatto con i potenziali consumatori localizzati nelle vicinanze dei punti vendita coinvolti nella campagna . L’obiettivo era quello di stimolare l’interesse nei confronti dei prodotti Teneroni e guida re i potenziali consumatori lungo tutte le fasi del percorso di acquisto, a partire dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in punto vendita.

La collaborazione ha impattato positivamente anche le metriche del brand: la Brand Building S urvey di ShopFully ha registrato un aumento della percezione positiva e della raccomandazione del brand da parte dei consumatori esposti alla campagna di +17 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna . Inoltre, la Brand Building Survey ha mostrato che per il 33% dei consumatori coinvolti, la preferenza del brand da parte dei membri della propria famiglia è stata la principale influenza per l’acquisto di un prodotto della linea Teneroni. Dato che conferma l’efficacia della campagna, in quanto questa aveva come obiettivo comunicare che i prodotti Teneroni sono adatti a tutta la famiglia.

“ Granterre ci ha espresso un’esigenza ben precisa, quella di sostenere i nuovi lanci della linea di prodotti Teneroni e promuoverne gli acquisti nei negozi fisici. Attraverso la nostra piattaforma tecnologica innovativa, abbiamo consentito al marchio di sfruttare le potenzialità del digitale per entrare in contatto con il consumatore finale in maniera mirata ed efficace, portando quasi 7 utenti su 10 a visitare i punti vendita e ad acquistare il prodotto” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully .

“Dopo le precedenti esperienze con ShopFully e certi delle potenzialità del digitale, abbiamo scelto di affidarci nuovamente al nostro partner per poter sostenere la nostra linea di piatti pronti Teneroni e i nuovi prodotti. Ancora una volta, siamo molto soddisfatti dell’esito della partnership, i cui risultati ci hanno confermato che la tecnologia rappresenta uno strumento strategico e fondamentale per registrare performance notevoli”, ha commentato Alessandra Princi, Trade Marketing & Sell Out Director di Salumifici Granterre .

