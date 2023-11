Scopri il personaggio finale di TEKKEN 8, Reina

Con l’annuncio di Reina, il roster iniziale diTEKKEN 8 è ora completo. Reina, il Fulmine Viola, è pronta a usare le sue mosse alla velocità della luce per sovrastare i suoi opponenti.

Il personaggio è circondato dal mistero e di lei si sa solo che è una studentessa della Mishima Polytechnical School. Sembra anche avere un interesse molto speciale in Jin, e specialmente nel combattere con lui.

Per il trailer:

https://youtu.be/yauJV-2mThM

Il roster di lancio includerà 32 personaggi con una trama basata sulla lotta tra Jin Kazama e Kazuya Mishima. Oltre a questi due lottatori, i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei personaggi più amati, come Paul Phoenix e Yoshimitsu, con personaggi di ritorno come Jun Kazama e Raven, e tre nuove aggiunte: Azucena, Victor Chevalier e Reina.

InTEKKEN 8 i modelli di tutti i personaggi sono stati interamente rifatti da zero per poter sfruttare al massimo l’hardware della generazione corrente e per assicurare la migliore esperienza di gioco possibile.

TEKKEN 8

sarà disonibile dal 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Altre News per: scopripersonaggiofinaletekkenreina