L’impatto degli eventi Pokémon Go Fest 2023 sulle economie locali

Gli eventi Pokémon GO Fest si sono svolti lo scorso agosto in tre continenti , tra cui l'Europa. Agli eventi di Londra, Osaka e New York hanno partecipato 194.000 persone e hanno contribuito alle economie locali per 205 milioni di sterline (235 milioni di euro) , di cui 61 milioni di sterline (70 milioni di euro) in entrate fiscali.

Il Pokémon GO Fest London , tenutosi a luglio a Brockwell Park, ha avuto un impatto economico di 46 milioni di sterline (52,8 milioni di euro) , con 22 milioni di sterline (25,2 milioni di euro) di entrate fiscali. L'evento ha visto più di 50.000 persone raggiungere e giocare nella sede principale, dove sono stati catturati 34 milioni di Pokémon, e in tutta la città. La maggior parte dei partecipanti (62%) ha viaggiato da fuori del Regno Unito per partecipare all'evento, contribuendo ulteriormente all'economia locale.

In confronto, la finale di UEFA Champions League del 2023 avrebbe portato una spinta economica di circa 65 milioni di sterline (75 milioni di euro) per la città ospitante di Istanbul , e l'aver ospitato la finale dell'Eurovision Song Contest quest'anno ha incrementato l'economia regionale di Liverpool di 54,8 milioni di sterline (62,8 milioni di euro).







Statistiche sull'impatto economico di Londra*



19,5 milioni di sterline (22,4 milioni di euro) generati dalle spese dirette dei visitatori per alloggio, cibo e bevande, ecc. e dai costi operativi di Niantic

18,5 milioni di sterline (21,2 milioni di euro) spese indirette pari all'impatto sui fornitori per le aziende che hanno un impatto diretto dall'evento

Ogni visitatore ha speso in media 430 sterline (494 euro)

Il 49% dei partecipanti si recherebbe nuovamente a Londra nei prossimi 12 mesi

Altre News per: l’impattodeglieventipokémonfest2023sulle