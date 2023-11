Onimusha Warlords ritorna nel Cloud con altri 16 nuovi titoli

In questo GFN Thursday il classico di Capcom, Onimusha: Warlords, ritorna nel Cloud, giusto in tempo per prepararci a gustarci l’adattamento anime di Netflix.



L'avventura ricca di azione e di samurai farà parte dei 16 nuovi giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW di questa settimana:



The Invincible (Nuovo rilascio su Steam, 6/11)

Roboquest (Nuovo rilascio su Steam, 7/11)

Stronghold: Definitive Edition (Nuovo rilascio su Steam, 7/11)

Dungeons 4 (Nuovo rilascio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 9/11)

Space Trash Scavenger (Nuovo rilascio su Steam, 9/11)

Airport CEO (Steam)

Car Mechanic Simulator 2021 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Farming Simulator 19 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

GoNNER (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

GoNNER2 (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Jurassic World Evolution 2 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Onimusha: Warlords (Steam)

Planet of Lana (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Q.U.B.E. 10th Anniversary (Epic Games Store)

Trailmakers (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Epic Games Store)



