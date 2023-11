Pro-Ject T2W è il primo giradischi wireless

Il prodotto ha vinto il premio EISA nella categoria “vinyl system” ed è il primo giradischi al mondo in grado di collegarsi alla rete WiFi di casa, permettendo così l’ascolto in qualsiasi ambiente e senza cavi.





Pro-Ject T2W coniuga, con la qualità che contraddistingue il costruttore austriaco, la riproduzione analogica del vinile con la praticità del digitale. È un giradischi con trasmissione a cinghia, equipaggiato con un braccio in alluminio da 9 pollici e fonorivelatore Sumiko MM, con controllo elettronico della velocità. Il modulo wireless consente di effettuare lo streaming del vinile verso qualsiasi apparecchio connesso alla rete, diffusori compresi, e il tutto sotto il controllo dalla app “Pro-Ject Control”. Con T2W basta abbassare lo stilo sul solco e lo streaming parte in automatico: riprodurre i dischi, rendendo il formato del vinile un sistema “moderno”, non è mai stato così semplice.

T2W è anche dotato di braccio in alluminio diritto da 9” con shell integrato, piatto in vetro e testina Sumiko Rainer. L’utilizzo del WiFi è quindi la vera innovazione, visto che T2W non sfrutta, come tutti gli altri prodotti, il Bluetooth ma una tecnologia wireless che permette l'invio simultaneo di segnali con risoluzione fino a 24 bit/48 kHz in formato lossless FLAC a vari dispositivi UPnP/DLNA. Non manca comunque la trasmissione "lossy" per assicurare la compatibilità con un numero maggiore di apparecchi, ed è assicurata la compatibilità con tutte le piattaforme wireless già esistenti mentre per i sistemi Apple e Bluesound è disponibile una seconda modalità di trasmissione.

Disponibilità e prezzo

Il giradischi Pro-ject T2W è disponibile in tre colorazioni - bianco, nero e noce – ed è in vendita presso i migliori negozi specializzati al prezzo al pubblico di 999 €.

