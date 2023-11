FARMING SIMULATOR KIDS: ANNUNCIATO IL DIVERTIMENTO AGRICOLO PER I BAMBINI

Farming Simulator Kids espande l’universo family-friendly:mentre l’acclamatissima serie di Farming Simulator è sempre stata apprezzata dai bambini, l’editore e sviluppatore GIANTS Software annuncia un gioco del tutto nuovo che introduce le nuove generazioni al mondo colorato e divertente dall’agricoltura e della natura più fiorente.Farming Simulator Kids sarà disponibile per Nintendo Switch e i dispositivi mobile, adatto a tutte le età, a partire dalla primavera del 2024.





TRAILER DISPONIBILE QUI





AGRICOLTURA GIOCOSA E TANTI MINIGIOCHI

Grazie ad una grafica carina e simpatica, Farming Simulator Kids invita i giovani giocatori a vivere una vita di fattoria serena e confortevole. Lo stile di gioco di Farming Simulator Kids si concentra su una presentazione audiovisiva più che sul testo, educando ed intrattenendo i piccoli giocatori in un ambiente a misura di bambino. Inoltre, dei vicini virtuali – inclusi alcuni animali antropomorfi – avranno bisogno di aiuto, chiedendo ai giovani agricoltori, per il raccolto o per preparare deliziosi sandwich.

EDUCAZIONE E INTRATTENIMENTO PER I PIÙ PICCOLI

I bambini esplorano le ambientazioni della fattoria per crescere sani raccolti oppure prendersi cura di adorabili animali da fattoria come le mucche, i polli o anche le oche nelle loro stalle. A supporto delle operazioni dei più piccoli non possono mancare grandi trattori e altri veicoli; infatti, i piccoli possono utilizzare un’ampia gamma di macchinari del famoso produttore John Deere. Il tutto creando storie indimenticabili ed educative che vengono premiate attraverso tenendo traccia dei successi e che possonoessere salvate attraverso la modalità di creazione di video.

DARE VALORE A CIÒ CHE SI PRODUCE

“Siamo entusiasti oltre ogni limite di introdurre i bambini piccoli all’agricoltura in un modo giocoso e protetto,” dichiara Thomas Frey, Direttore Creativo in GIANTS Software. “Con John Deere, che per noi è il partner ideale per Farming Simulator Kids, stiamo creando un gioco sull’agricoltura per giovani giocatori educativo eindimenticabile, ma anche motivante, che possa far nascere in loro un interesse per l’agricoltura stessa.

“É un piacere per noi supportare un progetto così interessante, che avvicina i più giovani al mondo agricolo in un modo giocoso e che risveglia il loro interesse per la produzione alimentare,” commenta Stefan Mügge, Manager Marketing Communication in John Deere.

Oltre ai minigiochi come il giardinaggio e la preparazione di sandwich, c’è molto altro: i piccoli agricoltori visitano il proprio negozio in fattoria per imparare ad avere il senso del valore dei prodotti freschiche hanno prodotto e per i quali si sono presi cura. Possono commercializzarei prodotti in un negozio di scambio, creare cibi deliziosi o semplicemente rilassarsi nella propria casa interagendo con adorabili personaggi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Grafica child-friendly, musica ed effetti sonori

•Creazione di personaggi con molti stili e varianti

• Diverse ambientazioni da esplorare: fattoria, fienile, market e molto altro

• 10+colture da piantare e raccogliere, 75+ tipi di alimenti, 100+ oggetti ed elementi aggiuntivi

• Veicoli e strumenti di John Deere, il marchio agricolo più importante nel mondo

• Animali domestici e selvatici di cui prendersi cura

• Disponibili personaggi e animali adorabili

• Attività come la cura dei campi, la guida dei veicoli, il giardinaggio e la preparazione di sandwich

• Sistema di ricompense digitali e creazione di video

Farming Simulator Kids sarà disponibile per Nintendo Switch e i dispositivi mobile nella primavera del 2024.

