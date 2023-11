REVOLUTION 5 PRO È ORA DISPONIBILE NEI NEGOZI

Acclamato dai primi tester, PlayStation REVOLUTION 5 PRO con licenza ufficiale è progettato per soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti.



Annunciato appena un mese fa, l'ultimo controller premium di NACON, il Revolution 5 Pro, è ora disponibile per l'acquisto da NACON Gaming e online e sugli scaffali presso rivenditori selezionati. Sviluppato in collaborazione con Mister Crimson, uno dei migliori giocatori di giochi di combattimento al mondo, questo controller stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, ergonomia e personalizzazione per i giocatori che richiedono il meglio.



Con il suo sesto controller Pro ufficiale, NACON offre funzionalità nuove e innovative per questa famiglia di console, inclusa la tecnologia dell'effetto Hall.



La tecnologia ad effetto Hall è una delle caratteristiche principali del Revolution Pro 5. Questa tecnologia innovativa, che impedisce l'attrito tra le parti, è integrata sia nei grilletti che negli stick. Ciò consente a NACON di ridurre il rischio di "deriva dello stick" e di usura prematura, garantendo una maggiore durata del Revolution 5 Pro.



Compatibile con PS5, PS4 e PC, in modalità wireless e cablata, Revolution 5 Pro con licenza ufficiale è l'alleato perfetto per i giocatori che cercano un controller personalizzabile ad alte prestazioni, di alta qualità.



Scopri di più sulla tecnologia dell'effetto Hall in questo video





Caratteristiche di REVOLUTION 5 PRO:- Precisione e durata migliorate per stick e grilletti grazie alla tecnologia ad effetto Hall, che riduce la "deriva dello stick" (rispetto ai precedenti controller Revolution)- Bastoncini asimmetrici: presa ottimizzata ed ergonomia distintiva- Gioca via cavo con il cavo staccabile da 3 m o in modalità wireless con latenza ottimizzata tramite tecnologia RF- Durata della batteria di oltre 10 ore: per lunghe sessioni di gioco senza bisogno di ricaricare- Trigger Blocker: adattati a qualsiasi situazione del gioco personalizzando l'ampiezza dei tuoi trigger- App di personalizzazione (su PC/Mac, prossimamente anche su mobile): per rendere il tuo controller unico e su misura per il tuo stile di gioco- Personalizzazione completa: 4 profili salvati per piattaforma, 3 set di pesi, 3 basi dei bastoncini, 3 teste dei bastoncini e non meno di 60 opzioni di personalizzazione - Scorciatoie ergonomiche: scegli tu quali azioni assegnare e dove con i pulsanti sul retro del controller- Connettività wireless : collega il controller alla console e passa immediatamente l'audio dalla console al dispositivo audio Bluetooth tramite il controller.- Materiali premium per comfort e presa migliori.

