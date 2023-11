EICMA 2023 - Celly presenta i supporti per gli amanti delle due ruote

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, annuncia la propria partecipazione ad Eicma 2023, l'Esposizione internazionale delle due ruote che si terrà a Milano Rho-Fiera dal 9 al 12 novembre.

I supporti Celly dedicati agli amanti delle due ruote saranno esposti presso lo Stand E41 - Hall 11







Presso lo stand i visitatori avranno la possibilità di scoprire le specifiche tecniche delle differenti proposte del brand, in particolare:















