Dyson presenta l’edizione limitata Ceramic Pop per la gamma Hair Care

Dyson presenta l’edizione limitata Ceramic Pop

per la cura dei capelli ispirata alla sua passione per il Giappone

L’ispirazione arriva dal colore dell'aspirapolvere Dyson G-Force venduto in Giappone, il primo Paese a lanciare la tecnologia Dyson 25 anni fa

In Dyson le palette di colori sono studiate con la stessa cura delle macchine, in modo da evolvere l'aspetto e la percezione della tecnologia

Una nuova colorazione in edizione limitata per l'asciugacapelli Dyson Supersonic™, il multi-styler Dyson Airwrap™ e la piastra per capelli Dyson Corrale™

Dyson.it. L’edizione Ceramic Pop sarà disponibile per la stagione natalizia nei negozi selezionati Sephora, su Sephora.it

Nata per celebrare i 25 anni di attività in Giappone, festeggiati lo scorso maggio, arriva anche in Italia la colorazione Ceramic Pop in edizione limitata di Dyson.

Appositamente sviluppati per celebrare l’importante traguardo dell’azienda, i colori Blush Pink, Mandarin e Verdigris aggiungono un tocco pop all'asciugacapelli Dyson Supersonic™, al multi-styler Dyson Airwrap™ e alla piastra per capelli Dyson Corrale™.

Questa audace combinazione di colori in proporzioni giocose è stata ispirata dalla combinazione di colori dell'aspirapolvere Dyson G-Force, la prima macchina prodotta da Dyson e venduta in Giappone negli anni Ottanta. Diverso da qualsiasi altro oggetto presente sul mercato all'epoca e di grande effetto nelle abitazioni, l’aspirapolvere era il risultato dell'approccio Dyson allo sviluppo dei colori per le sue macchine che, anche dopo 25 anni, rimane invariato anche oggi.

"Le nostre tecnologie sono pionieristiche e questo colore si ispira a un primo esempio del nostro uso innovativo del colore. Progettiamo e realizziamo i nostri colori, materiali e finiture per migliorare la tecnologia e l'esperienza complessiva del prodotto" ha detto Emma Sheldon, Vice Presidente, Dyson RDD Hair Care.





Finitura sensoriale

I prodotti Dyson si pongono l’obiettivo non solo di funzionare meglio, ma anche di dare una sensazione migliore durante l'uso. I materiali e le finiture, proprio come le macchine stesse, sono sottoposti a test rigorosi, come prove di sfregamento e di resistenza ai graffi, per garantire che resistano all'uso quotidiano e soddisfino le aspettative di chi le sceglie.

Questa gamma ha una finitura a "effetto ceramica", risultato di strati di vernice satinata applicati con precisione. Il risultato finale, asciutto al tatto, è stato ottenuto grazie a numerosi esperimenti, progettati per evocare la finitura liscia come la seta della ceramica non smaltata.

25 anni in Giappone

Dyson ha un rapporto lungo e speciale con il Giappone, grazie a una serie di primati. È qui che negli anni '80 James Dyson ha venduto per la prima volta la tecnologia a ciclone con il nome di "G-Force", vincendo nel 1991 il premio dell'International Design Fair in Giappone. Il primo Dyson Demo flagship store ha aperto i battenti nel 2015. Anche l’ingresso nella categoria dei prodotti per la cura dei capelli, con l'asciugacapelli Dyson Supersonic™, è avvenuto in Giappone nel 2016. Con l'apertura della sede di Tokyo nel 1998, Dyson celebra nel 2023 il 25° anno di presenza nel Paese e festeggia l'occasione con il lancio di questa colorazione per la categoria Hair Care.

La gamma Ceramic Pop di Dyson per la cura dei capelli sarà disponibile per la stagione natalizia nei negozi selezionati Sephora, su Sephora.it e Dyson.it.





