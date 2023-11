Warcraft Rumble è disponibile ora

Warcraft Rumble è finalmente disponibile! Mentre le persone si accalcano nelle taverne di tutta Azeroth per provare per la prima volta questa misteriosa nuova macchina, i giocatori sparsi nel mondo possono scaricare Warcraft Rumble e dare inizio all'avventura a partire da oggi!

Il primo gioco di Warcraft interamente realizzato per dispositivi mobili reinterpreta in modo estremamente irriverente il leggendario universo di Warcraft. Portate in vita dall'energia Arclight, le versioni in miniatura dei celebri (e famigerati) eroi, cattivi e mostri possono essere comandate in scenari leggendari che risalgono ai primi giorni di World of Warcraft.

Con oltre 65 Mini da collezionare e un totale di oltre 70 ambientazioni e boss con cui mettere alla prova il tuo coraggio, Warcraft Rumble ti permette di costruire e gestire la tua personalissima armata per affrontare diverse modalità di gioco, dalla Campagna PvA che si estende su tutto il continente a Spedizioni, Incarichi, PvP e persino una Campagna eroica!

E questo è solo l'inizio. La prima stagione di Warcraft Rumble è arrivata, e con essa anche il nostro primo nuovo Capo: Sylvanas in persona. Nei prossimi mesi e oltre, continueremo a offrirvi nuovi Mini, zone, caratteristiche e persino Spedizioni! Come se non bastasse, il prossimo anno introdurremo quella che è probabilmente la più grande sfida che attende i giocatori di Warcraft Rumble, con il debutto della nostra prima Incursione: il Nucleo Ardente.

Dai un'occhiata allo scontro tra Jaina e Onyxia nel nostrofilmato di lancio!

