NUOVA ESPANSIONE POKÉMON ‘SCARLATTO E VIOLETTO - PARADOSSO TEMPORALE

Prendendo ispirazione dai Pokémon Paradosso dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, l’espansione Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale segna il debutto dei Pokémon e delle carte Allenatore Tempo Passato e Tempo Futuro.



I Pokémon Tempo Passato, robusti e potenti, tendono ad avere attacchi diretti che causano molti danni e sono più difficili da mettere fuori combattimento. I Pokémon Tempo Futuro, veloci e tecnici, tendono ad avere abilità e attacchi con effetti aggiuntivi che consentono manovre intelligenti e strategie astute. Inoltre, le carte Allenatore Tempo Passato tendono a supportare i Pokémon Tempo Passato, mentre quelle Tempo Futuro i Pokémon Tempo Futuro.



Nell’espansione Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale del GCC Pokémon tornano anche le carte Macchinario Tecnico, questa volta in veste di inedite carte Oggetto Pokémon che mettono a disposizione un nuovo attacco al Pokémon a cui sono assegnate.



Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale sono ora disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.