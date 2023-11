Apex Legends x Post Malone e Three Strikes LTM in uscita il 7 novembre

La più grande partnership nella storia di Apex Legends inizia la prossima settimana. Il 7 novembre, Post Malone si allea con Apex Legends per lanciare una nuovissima modalità a tempo limitato, oltre a cosmetici creati in collaborazione con la star musicale e ispirati al suo amore per i giochi.





Guarda il trailer completo dell'evento Post Malone in Apex Legends: Scintilla, che presenta la nuova modalità "Three Strikes" e i cosmetici di Post Malone che i giocatori possono acquisire, qui:







https://www.youtube.com/watch? v=ckuEMrM3STE





Le leggende abbracceranno il caos in "Tre chance", una modalità dal ritmo serrato con rianimazioni più rapide e invincibilità quando si viene abbattuti. Ogni squadra può anche respawnare due volte, con il proprio carico e il proprio equipaggiamento, prima di affrontare l'eliminazione. Le Leggende possono giocare e rischiare tutto completando le Sfide giornaliere per guadagnare camo-crediti, quindi visitare il Negozio delle ricompense per ottenere nuovi oggetti cosmetici, livelli pass battaglia e altro ancora.





Il nuovo livello di skin iconiche debutterà con skin e bundle ispirati a Post Malone, per Octane, Wraith, Horizon e Lifeline. Chi sblocca 20 adesivi a tema Evento riceverà tre adesivi Leggendari per potenziare guarigioni e scudi.





L'Evento Apex Legends X Post Malone celebra uno dei membri più importanti della community di Apex Legends, quindi è ora che le Leggende facciano squadra, prendano un loadout e si mettano sotto i riflettori: è il loro momento di brillare.





Apex Legends: Scintilla è disponibile da oggi per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.

Altre News per: apexlegendspostmalonethreestrikesuscita