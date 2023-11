The Sims 4 svela il pacchetto espansione “In affitto”, a dicembre

È ora di aprire le porte a nuove opportunità di locazione nello scenario pittoresco di Tomarang! Vivi nel quartiere come Sim proprietario o inquilino: ripara gli impianti, occupati dei vicini indisciplinati, crea una comunità e gestisci diverse residenze in locazione.

In The Sims 4 In Affitto Expansion Pack, i giocatori avranno l'opportunità di costruire e creare una varietà di dimore tra cui abitazioni cittadine, case bifamiliari, appartamenti e non solo! I giocatori scopriranno che vivere a stretto contatto consente di stringere relazioni anche assai armoniose che rafforzeranno i legami comunitari... o potranno indebolirli!

Ora vai a vedere chi ha suonato il campanello e preparati ad affrontare situazioni tese fin dalla porta di casa!



Tomarang ti dà il benvenuto

Sul sul a tutti i vicini! La cittadina movimentata di Tomarang ti dà il benvenuto! È uno scenario panoramico annidato tra un lussureggiante paesaggio tropicale e una vivace ambientazione urbana. Animato da tante possibilità, lo scenario di Tomarang infonde nuova vita nelle tante storie che si possono raccontare con le dimore multifamiliari.

Influenzati da una fusione originale di tradizione e modernità, i Sims possono immergersi in questo scenario ispirato dal sud-est asiatico e scoprire tante nuove ed entusiasmanti attività comunitarie. Per riprendere alcuni elementi della cultura dell'Asia sud orientale, la squadra di The Sims è stata fiera di collaborare con Jason Chu, rapper asioamericano, difensore della giustizia sociale ed esperto culturale le cui radici affondano nel sud-est asiatico, consultandolo su In Affitto Expansion Pack in modo da ampliare il ventaglio delle scelte con cui i giocatori possono esplorare ed esprimere la propria individualità.

Quando il tuo Sim ha bisogno di una pausa dal traffico caotico di una grande città, può rilassarsi nel polmone verde dei giardini botanici, visitare un rifugio per animali, oppure lasciare in offerta frutta o incenso alla casa degli spiriti. Nel mentre i Sims bambini possono divertirsi al parco con le biglie e il gioco della campana.

Una volta che i Sims si saranno trasferiti nelle nuove residenze in locazione, sarà inevitabile che rimangano ingarbugliati gli uni nelle vite degli altri. Dalle suite seminterrate alle case bifamiliari, i Sims possono ritrovarsi ad affrontare situazioni tese fin dalla porta di casa: avranno ampie opportunità di svelare i rispettivi segreti origliando, curiosando o perfino irrompendo in casa d'altri!



Gli argomenti di conversazione sono talmente tanti che i Sims possono andare a fare una passeggiata serale all'iconico mercato notturno della cittadina. Dopo aver esplorato un mondo illuminato dalle lanterne e animato da rivenditori, cibi stuzzicanti e articoli originali, ai Sims può venire voglia di mangiare a casa come la gente del posto: possono così preparare piatti come khao niao mamuang, pad thai di tofu, pancit bihon, zuppa di samosa burmese e bánh cu?n. Dopo i pasti, i Sims possono godersi un halo-halo e un tè al latte freddo thailandese.

Un nuovo tipo di lotto nella cittadina

Sappiamo che le residenze multifamiliari in locazione e gli appartamenti sono stati molto richiesti dai giocatori, e abbiamo voluto assicurarci che la funzione proponesse una dinamica di gioco arricchita e coinvolgente in modo da ampliare il ventaglio delle opportunità narrative. The Sims 4 In Affitto Expansion Pack aggiunge una nuova dimensione alle opzioni abitative, accrescendo da ogni punto di vista la profondità e la complessità delle esperienze, delle personalità e delle relazioni dei Sims.

Per la prima volta in assoluto in The Sims 4, i Simmini possono costruire una dimora multifamiliare del tutto personalizzabile dove molteplici famiglie di Sims possono vivere nello stesso lotto. Ciò è possibile in QUALSIASI scenario abitabile di The Sims 4!

A Tomarang, le stupende dimore vantano delle versatili veneziane di legno. Sono inoltre presenti ponti storici e palafitte nei pressi di spiagge spettacolari. Per gli interni, sono disponibili tradizionali sculture in legno intagliato e mobili di vimini, oltre a lampade, piastrelle, sedie e tappeti ispirati dal sud-est asiatico.

Le nuove residenze in locazione consentono ai Sims di sbrigliare la propria creatività con dimore multifamiliari del tutto personalizzabili. Assegna ai tuoi Sims una suite seminterrata da dare in affitto, crea un'accogliente casa bifamiliare per tenere vicine due famiglie, oppure costruisci degli spaziosi appartamenti per famiglie numerose.

Gli eventi comunitari come le feste in piscina e i pasti aperti ai contributi di tutti i commensali forniscono ai Sims le opportunità ideali di relazionarsi con i vicini e sentirsi parte di una comunità nella loro residenza in locazione.

Gestione degli immobili



In breve i Sims potranno diventare proprietari accorti e vivere tra gli inquilini o mantenere residenze separate mentre generano reddito tramite una serie di investimenti immobiliari. Per quanto in genere possa essere rilassante stare a casa, i proprietari possono ritrovarsi a dover fronteggiare una rivolta degli inquilini se lasciano che le valutazioni precipitino, oltre ad altre potenziali emergenze come le infestazioni di insetti e agli inconvenienti come la muffa.

Per coinvolgere ulteriormente i giocatori nello scenario di In Affitto, i Sims possono acquisire quattro nuove aspirazioni, cinque tratti e un nuovo timore che aiutano a creare storie entusiasmanti e inaspettate. Gli inquilini possono essere sfrattati e, di conseguenza, ora i timori includono quello di essere messi alla porta per il proprio cattivo comportamento, ma niente paura: è sempre possibile concedere un'altra possibilità!

D'altro canto, anche chi gestisce una proprietà ha delle responsabilità da assolvere: non è tutto rose e fiori! I proprietari possono visitare e ispezionare per riparare gli eventuali guasti, per esempio quelli subiti dai nuovi oggetti di utilità come il quadro elettrico o lo scaldabagno: a nessun inquilino piacciono le luci tremolanti o l'acqua fredda!

I Sims possono inoltre aspirare a diventare i cercatori di segreti più ficcanaso, proprietari a cinque stelle, fonti della conoscenza di Tomarang o abitanti attenti (i migliori vicini e inquilini in assoluto!). Per rendere le comunità ancora più interessanti, i Sims dispongono di cinque nuovi tratti: ora possono essere ficcanaso, generosi, imbarazzanti, figli del villaggio e saggi (tratto specifico degli anziani, dal momento che la saggezza si accumula con l'età!).

Acquistando In Affitto Expansion Pack tra il 2 novembre e il 18 gennaio, avrai accesso al contenuto digitale "Spuntini per Strada" che ti consentirà di portare a casa gli aromi del mercato notturno con un carrello dotato di griglia, un ombrellone pedonale e un cestino di frutta.

Prenota subito The Sims 4 In Affitto Expansion Pack per iniziare a giocare fin dal 7 dicembre 2023 su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC tramite l'EA app per Windows, Origin, Steam ed Epic Games Store.



