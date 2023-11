“eFootball” festeggia assieme al suo ambasciatore Lionel Messi

Tra le novità: nuovi club dalla Turchia e dall'Asia per la Authentic Mode, nuova opzione lingua per i dispositivi mobile e nuovi Club Pack dedicati ad alcuni dei più grandi club europei.



Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi che in “eFootball” si svolgeranno vari eventi in-game per celebrare il suo ambasciatore Lionel Messi, eletto miglior giocatore del mondo per l’ottava volta.

A seguito della vittoria, annunciata lunedì 30 ottobre, “eFootball” renderà disponibili tre differenti versioni di Lionel Messi in-game, tutte dedicate a iconiche performance che hanno contraddistinto l’incredibile carriera dell’argentino.



A partire da oggi giovedì 2 novembre, gli utenti potranno collezionare le suddette versioni di Lionel Messi - che includeranno tutte l'aggiunta della funzione booster - oltre a un regalo di log-in della Nazionale argentina di Messi.



Gli utenti potranno poi partecipare all'evento "Golden Achievement", in cui utilizzeranno Lionel Messi per completare varie sfide. Ci sarà anche un "Leo Meter", che monitorerà il numero di gol segnati dagli utenti che lo utilizzano nella campagna. Più gol vengono segnati dagli utenti, più premi verranno assegnati!



Tutto questo e molto altro in eFootball 2024 – ed è gratis!



