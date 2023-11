Call of Duty Modern Warfare III: specifiche e informazioni per la versione PC

Call of Duty: Modern Warfare III si sta avvicinando rapidamente alla data di lancio del 10 novembre su Battle.net e Steam. In collaborazione con Sledgehammer Games, Beenox, sviluppatore principale di Call of Duty per PC, ha assicurato ai giocatori oltre 500 opzioni di personalizzazione a portata di mano, con supporto per la grafica 4K e Ultrawide e una vasta gamma di opzioni per ogni tipo di impostazione.

Ma non solo, sono stati svelati anche i dettagli sull'integrazione dei giochi NVIDIA, i tempi di precaricamento, le dimensioni dei file, le specifiche per le prestazioni minime, consigliate, competitive e Ultra 4K e altro ancora. Potete trovare tutte le informazioni nel blog post dedicato.

Inoltre, tutti i giocatori che preordinano una qualsiasi edizione digitale di Modern Warfare III riceveranno gratuitamente la skin Captain Price "Skirmisher" in Call of Duty: Mobile. Ottenere gratuitamente questa skin speciale è semplice:

Fase 1 : creare o collegare l’account Activision a Call of Duty: Mobile.

Fase 2 : preordinare una qualsiasi edizione di Modern Warfare III, per il sistema scelto (console o PC). Può trattarsi di un'edizione standard del gioco o della Vault Edition (che offre ulteriori vantaggi in termini di premi).

Fase 3 : una volta lanciato Modern Warfare III, bisogna accedere a MWIII entro il 15 novembre. In questo modo, l'ID Activision sarà registrato per ricevere la skin prezzo "Skirmisher" in Call of Duty: Mobile.

Fase 4 : controllare la propria casella di posta elettronica in Call of Duty: Mobile per riscattare la skin "Skirmisher" del Capitano Price. L'oggetto verrà automaticamente aggiunto all'inventario di Call of Duty: Mobile a partire dal 30 novembre.

