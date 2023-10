Domina i sogni con la Benzina per Incubi di Diablo IV

I giocatori possono ora insinuarsi nel mondo di Diablo anche nei loro sogni con Benzina per Incubi, un'esperienza audio d'incubazione onirica tematica! Creata assieme alla dottoressa Leslie Ellis, esperta dell'approccio somatico nella psicoterapia, quest'esperienza audio prolungata invita i player a diventare il loro eroe dei sogni tramite il sogno lucido e fornirà loro gli strumenti necessari a prendere il controllo del sonno.





Quest'esperienza audio è progettata per essere ascoltata nella sua interezza durante il sonno e dura circa 8 ore in totale.





L'audio inizia con un periodo d'incubazione del sogno di circa 15-20 minuti, che funge da introduzione guidata per impostare l'intenzione.

A quel punto, entra in un ciclo di transizione di 4-5 ore per impostare il sonno di chi ascolta con sottofondi tipici di Diablo e audio di Diablo IV.

Nelle successive 2-3 ore, ci sarà la fase di sonno REM dove saranno riprodotti elementi audio per indurre il sogno lucido.

Negli ultimi 3-5 minuti dell'audio, ci saranno elementi per iniziare con gentilezza il processo di risveglio.

Spotify e YouTube.

Benzina per Incubi è disponibile su

