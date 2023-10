Audiogamma annuncia il giradischi Pro-Ject: The Dark Side of the Moon

Pro-Ject The Dark Side of the Monn è il giradischi più originale mai concepito: è infatti la esatta replica della copertina di uno dei dischi più iconici della storia della musica moderna.

Fa parte della collezione Artist Collection di Pro-Ject il giradischi The Dark Side of the Moon e si affianca ai celebrativi dei Metallica dello scorso anno, di The Beatles Yellow Submarine, o Rolling Stones Recordplayer, solo per citarne alcuni.

La penna che ha concepito la copertina di The Dark Side of the Moon è quella del compianto Storm Thorgerson dello studio Hipgnosis: si celebrano quest’anno i 50 dell’opera, ritenuta una tra le più rappresentative cover dell’epoca moderna, una vera opera d’arte insomma.

Pro-Ject ha deciso, proprio in concomitanza con l’anniversario, di debuttare con un giradischi che fosse il più possibile simile alla copertina, compito davvero arduo per i tecnici dell’azienda austriaca.

L’interruttore di accensione, sulla sinistra, è un lungo rimando in plexiglas trasparente che si raccorda con la base di forma triangolare di colore nero con bordi chiari, da 28mm di altezza, e la base braccio arcobaleno è retroilluminata a LED con intensità variabile e che si attiva quando il piatto gira. Ma non è finita qui: per fare in modo che il braccio di lettura fosse il meno visibile possibile è stato realizzato in acrilico trasparente. Insomma una replica della copertina del disco che lascia sbalorditi per l’attenzione ai dettagli con la quale è stata realizzata.

The Dark Side of the Moon è anche un ottimo giradischi nel solco della tradizione del costruttore austriaco. Trazione a cinghia, controllo elettronico della velocità 33 e 45 giri, contro-piatto in alluminio con cuscinetto in acciaio e bronzo, testina Pick It Pro MM in dotazione pre-tarata in fabbrica, e alimentatore separato per ridurre il rumore.

La tiratura è limitata, la consegna dei primi modelli è prevista da inizio novembre ed è già possibile prenotarlo nei negozi specializzati.

Caratteristiche tecniche:

Tipo: manuale, trazione a cinghia controllato elettronicamente

Velocità: 33,3/45 giri con regolazione elettronica

Piatto: in vetro da 10mm con tappetino in feltro

Cuscinetto: acciaio e bronzo

Wow&Flutter: ±0,16% 33 giri; ±0,14% 45 giri

Variazione velocità: ±0,40% 33 giri; ±0,30% 45 giri

Rapporto Segnale/Rumore: 68dB

Braccio: 8,6” acrilico

Lunghezza effettiva braccio: 218,5 mm

Massa effettiva braccio: 6 g

Overhang: 18,5mm

Consumo: 4W / 0W standby

Dimensioni (LxAxP): 495 x 135 x 405mm

Peso: 6 kg

Accessori in dotazione: Alimentatore 15V DC / 0,8°, adattatore 45gg

Prezzo al pubblico: 1799 euro

