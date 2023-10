SNAPCHAT FESTEGGIA HALLOWEEN CON SPAVENTOSE NOVITÀ

Per celebrare Halloween, Snapchat ha realizzato una serie di novità a tema, tra cui Lenti in AR, costumi per Bitmoji, temi ispirati per la Snap Map e le Sfide di Spotlight, disponibili da oggi sulla piattaforma.

Con una media di oltre 55.000 Snap al secondo, gli utenti sono sempre alla ricerca di nuove idee e contenuti creativi da condividere con gli amici. Ecco cos’ha in serbo la stagione di Halloween per gli Snapchatter:

Lenti in realtà aumentata (AR):

Fiery Skeleton e Zombie Clown : le Lenti, supportate dalla tecnologia di machine learning , sono esperienze uniche in AR progettate per trasformare gli Snapchatter in tempo reale nella versione più spaventosa di se stessi.

Know Your Demons : Lente che utilizza un' IA generativa per guidare l'utente attraverso una serie di domande e svelare i propri punti di forza e di debolezza, rivelando infine il proprio tipo di "demone".

Skull AI : Lente che consente di viaggiare in un universo alternativo con l'aiuto dell'IA generativa, che sfrutta il machine learning per creare immagini stilizzate di Snapchatter come se fossero un fantasma.

É possibile consultare l’intero catalogo di Lenti ispirate ad Halloween qui. Inoltre, al seguente link sono disponibili maggiori informazioni su come incorporare i contenuti di Snapchat in un sito web.

Costumi per Bitmoji:

Quest’anno Snapchat presenta quattro nuovi costumi per personalizzare i propri Bitmoji, tra cui una cowgirl e un cowboy del vecchio West, un’uniforme scolastica spettrale , un pilota di auto da corsa e un arbitro tutti a tema Halloween, oltre a tre nuove magliette caratterizzate da elementi grafici paurosi, tra cui il segno di un taglio, uno schizzo di sangue e il viso di un fantasma.

Sono disponibili anche i costumi di Halloween dei Bitmoji più popolari degli anni passati, tra cui il costume da zucca , supereroe , cheerleader e molti altri, tutti disponibili qui .

Inoltre, è possibile ottenere un esclusivo paio di Butterfly Wings , disponibili per l’acquisto utilizzando 75 Token Snap, ottenibili nel Negozio dei Token all'interno della piattaforma (di seguito sono riportate le indicazioni complete).

Snap Map:

Dal 28 al 31 ottobre Snap Map cambia con un tema ispirato ad Halloween per accompagnare gli Snapchatter che hanno programmato il percorso da seguire per fare dolcetto o scherzetto.

È possibile vedere dove si nascondono i propri amici e scoprire i loro costumi Bitmoji direttamente dalla Snap Map.

Tutti gli utenti possono controllare con chi condividere la propria posizione . È sufficiente selezionare l’icona delle impostazioni nell'angolo superiore a destra dello schermo, oppure passare alla modalità Ghost (fantasma) per scomparire.

Come richiedere le esclusive Butterfly Wings per i Bitmoji:

Aprire Snapchat e selezionare l'icona Profilo nell'angolo in alto a sinistra per far comparire la schermata Profilo.

Selezionare il proprio Bitmoji, quindi il banner Magic Butterfly Bitmoji Drop. Da qui, toccare "Claim and Wear" per utilizzare i Token e ottenere le ali. Le ali saranno aggiunte all'abbigliamento del proprio avatar e salvate nel "Mio Armadio" di Bitmoji Fashion.

Qualora non si avessero abbastanza Token per ottenere le ali, verrà chiesto di acquistarne altri dal Negozio di Token, accessibile anche dalla schermata del profilo, tramite Apple Pay o Google Pay.

