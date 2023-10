La Band virtuale di Riot Games, “HEARTSTEEL”, debutta con il singolo “PARANOIA”

La nuova band virtuale di Riot Games, HEARTSTEEL, rende oggi disponibile il primo singolo “PARANOIA”. La band, composta da amati campioni di League of Legends come Ezreal, Sett, K'Sante, Kayn, Yone e Aphelios, oltre a Baekhyun of EXO (Ezreal), ØZI (Sett), Tobi Lou (K'Sante), e Cal Scruby (Kayn).

I fan possono finalmente godersi il video musicale di “PARANOIA” su YouTube o ascoltare il brano su tutte le principali piattaforme di streaming.

I giocatori di League of Legends e Wild Rift avranno a disposizione nuovissimi aspetti dei membri della band nei loro outfit PARANOIA l’8 novembre (Patch 13.22) in League of Legends e il 16 novembre (Patch 4.4a) in Wild Rift. Di seguito nel dettaglio:





League of Legends

HEARTSTEEL Ezreal

HEARTSTEEL Sett

HEARTSTEEL K'Sante

HEARTSTEEL Kayn (Legendary)

HEARTSTEEL Yone

HEARTSTEEL Aphelios

Prestige HEARTSTEEL Yone

Prestige HEARTSTEEL Yone (disponibile dal 21 dicembre)

