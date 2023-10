GTA 6 Rumor: Rockstar al lavorando sui DLC del sesto capitolo!?

Il noto leaker Tez2 parla di presunti DLC singleplayer di GTA 6:

Tez2:

"A quanto pare Rockstar ha pianificato le espansioni della campagna singleplayer di GTA V prima del lancio del gioco. Tuttavia, tra metà e fine 2014 ci fu un cambiamento nella tabella di marcia. Originariamente volevoano lanciare tre DLC, ma ce n'erano altri in lavorazione. Il punto è che Rockstar pensava di poter gestire il post-lancio di GTA 5 come aveva fatto con GTA 4, ma la portata del successo di GTA Online fu davvero inaspettata e cambiò le carte in tavola".

Secondo Tez2 Rockstar stavolta non si farà sorprendere e nulla verrà lasciato al caso con GTA 6.



Tez2:

"Da quello ho sentito, Rockstar sta già seguendo un piano di sviluppo che gli consentirà di non avere intoppi con la pubblicazione di contenuti episodici per il singleplayer, oltre a nuovi aggiornamenti e ad espansioni della mappa. Penso perciò che con GTA 6 vedremo tanti DLC per il singleplayer quanti update 'maggiori' per il comparto online, con la prima grande espansione destinata ad arrivare a uno o due anni dal lancio".

Ricordiamo che sono solo dei Rumor...



Altre News per: rumorrockstarlavorandosestocapitolo