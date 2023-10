Yuya Fungami arriva in JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R!

Yuya Fungami, uno degli avversari di Josuke inDiamond is Unbreakable, è il secondo personaggio del Season Pas 2 a unirsi al roster diJOJO’S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R. Sfrutta la sua stand Highway Go Go che può dividersi e attaccare ad alta velocità inseguendo i suoi avversari. La stand può anche succhiare la forza vitale dalla vittima. Yuya Fungami è disponibile da ora, parte del Season Pass 2 o come acquisto individuale.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/woT4vg3c-wc

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R immerge i giocatori in un preciso adattamento videoludico della popolare serie anime. Il gioco è rimasto fedele all'accattivante stile artistico dell'autore Hirohiko Araki, ricreando accuratamente le espressioni dei personaggi, le sequenze filmate delle mosse speciali "Stand" e le intense battaglie con una grafica dai dettagli straordinari.JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: ALL-STAR BATTLE R riunisce un enorme roster di oltre 50 personaggi provenienti da ogni arco narrativo nell'universo di JoJo, consentendo ai giocatori di rivivere le celebri battaglie della serie e vedere interagire eroi di diverse linee temporali per la prima volta.





