L’universo di Fallout e il Vault Boy arrivano in Magic: The Gathering

Avventure post-nucleari e retro-futuristiche ti aspettano: Magic: The Gathering e Fallout si uniscono in una leggendaria collaborazione tra due universi iconici in Magic: The Gathering - Fallout.Quattro nuovi mazzi Commander, con personaggi chiave, armi, abilità e terre provenienti da alcuni dei classici giochi della serie Fallout, saranno pubblicati l'8 marzo 2024. Trattamenti speciali delle carte mostreranno il display Pip Boy, ben noto nel videogioco per il suo schermo informativo verde e nero.I mazzi Commander saranno ispirati agli elementi chiave di Fallout: Survival, Technology, Military e Mutants. Ogni mazzo sarà caratterizzato dalla carta di un personaggio iconico rappresentativo del tema: Dogmeat, Dr. Madison Li, Caesar e Mothman.I mazzi Survival faranno affidamento sui giocatori per rovistare in cerca di cibo, strumenti e alleati per ottenere successo. Dogmeat, un cane pastore tedesco compagno del protagonista e presente in molti titoli della serie Fallout, condurrà la tua ricerca alla vittoria, mentre la meccanica della pedina Junk consentirà ai giocatori di sacrificarla per pescare carte.

I mazzi Technology si affideranno ad armi energetiche ad alta tecnologia, scienziati, esseri sintetici e robot prebellici per eseguire i tuoi ordini. Gli artefatti possono generare Energia, una meccanica che ritorna e che si adatta perfettamente al mondo di Fallout, che ti consentirà di giungere alla vittoria. La dottoressa Madison Li, una delle scienziate più importanti dell’universo di Fallout, è il Comandante di questo mazzo.

I mazzi Military saranno sostenuti dai leader delle fazioni militanti e dai loro soldati, nonché dai Predoni delle Terre Desolate. Caesar, un dittatore militarista che voleva conquistare l'America del dopoguerra in Fallout: New Vegas, comanderà gli eserciti in questo mazzo e si avvarrà di una brigata di creature clonate.

I mazzi Mutant mostreranno le pericolose e strane creature mutate di Fallout. Il Mothman di Fallout 76 è il protagonista di questo mazzo pieno di creature potenti, come i Ghoul Ferali. Le pedine Radiation potranno avere un impatto sul mazzo del tuo avversario o potenziare il tuo mazzo con segnalini radiazioni.





Inoltre, le carte Sagaraccontano le storie dell'America punk-atomica di questa realtà alternativa. Nei mazzi principali saranno presenti carte con bordo Pip Boy, mentre le carte Vault Boy senza bordo, nello stile artistico di Fallout, si troveranno nei Collector Booster.





Magic: The Gathering – Fallout combina la profondità strategica di MTG con il mondo del gioco di ruolo post-nucleare e distopico di Fallout. Gli appassionati di entrambi i popolari franchise troveranno qualcosa da amare in questi mazzi. Che si tratti dell'emozionante esperienza di gioco o del meraviglioso trattamento artistico delle carte, questi mazzi occuperanno sicuramente un posto di rilievo in qualsiasi partita e collezione di Magic.

