La campagna di crowdfunding per The Witcher: La Via del Destino è ora in corso

A partire da oggi, gli appassionati di giochi da tavolo e di carte di tutto il mondo possono unirsi alla campagna di crowdfunding per The Witcher: Path of Destiny - Go On Board, l'ultimo titolo di The Witcher ambientato nell'universo di The Witcher , creato in stretta collaborazione con CD PROJEKT RED. I dettagli della campagna e la possibilità di partecipare sono disponibili tramite la pagina del gioco The Witcher: Path of Destiny su Gamefound.

The Witcher: Path of Destiny è un nuovo gioco da tavolo di Go On Board creato in collaborazione con CD PROJEKT RED.

Il gameplay combina le meccaniche del gioco da tavolo e del gioco di carte con la ricca narrazione delle The Witcher e The Witcher . serie di giochi

I giocatori (1-5) incarnano personaggi iconici del mondo di Witcher e raccontano eventi chiave da tutto il continente influenzandone i risultati.

La campagna di crowdfunding di Go On Board per Path of Destiny è ora attiva su Gamefound.

Istantanea :

The Witcher: Path of Destiny è un nuovissimo gioco da tavolo di Go On Board, creatori di The Witcher: Old World e altri giochi. Pensato per 1-5 giocatori, il titolo vedrà i partecipanti prendere il controllo di alcuni dei più grandi eroi della serie di giochi The Witcher - tra cui Geralt, Ciri, Yennefer, Vesemir e Dandelion - e rivivere storie iconiche da tutto il continente, con una svolta! Man mano che i giocatori si impegnano in un gameplay basato su tabellone e carte, possono scegliere di fare scelte diverse e divergere dal percorso originale per esplorare vari "what-ifs". Combinando una narrazione coinvolgente in un mondo fantasy ricco e oscuro con meccaniche facili da imparare ma profonde che integrano la costruzione del tableau, la gestione delle mani e il pensiero strategico, Path of Destiny offrirà un'esperienza completamente nuova all'interno del franchise di The Witcher .



“ Con The Witcher: Old World , il team di Go On Board ha dimostrato di sapere non solo cosa fa funzionare il mondo di The Witcher , ma anche come adattare perfettamente l'ambientazione in un'esperienza di gioco da tavolo unica e coinvolgente che abbraccia con tutto il cuore il suo materiale originale,” ha affermato Jan Rosner, vicepresidente dello sviluppo aziendale, CD PROJEKT RED. “Il nostro prossimo progetto comune, Path of Destiny , sarà altrettanto unico, se non di più, poiché consentirà ai giocatori di interagire con il mondo di The Witcher come mai prima d’ora, con scelte che hanno conseguenze che possono portare storie ben note verso nuove emozionanti conclusioni. Esplorare queste possibilità è molto divertente, indipendentemente dall'esperienza nei giochi da tavolo o dalla conoscenza dell'universo di The Witcher . Non vedo l’ora che tu lo provi: facci sapere cosa ne pensi!”



La partecipazione alla campagna Gamefound del progetto è aperta a chiunque desideri contribuire. Il team di Go On Board ha preparato una varietà di opzioni per offrire supporto, oltre a numerosi obiettivi ambiziosi: una volta sbloccati, influenzeranno il contenuto del gioco. Diverse opzioni di impegno prevedono anche la ricezione del gioco prima della sua uscita al dettaglio in una variante standard o deluxe, con quest'ultima che include tutti i contenuti presenti nell'edizione standard, così come tutto ciò che è stato sbloccato durante la campagna di crowdfunding e gadget esclusivi dell'edizione deluxe.



Partecipa alla campagna di crowdfunding per The Witcher: Path of Destiny

La precedente collaborazione tra Go On Board e CD PROJEKT RED ha visto The Witcher: Old World finanziato in tempi record, raccogliendo un totale di 8,5 milioni di euro e diventando una delle campagne di crowdfunding di maggior successo per un gioco da tavolo di sempre. Dopo la campagna, il gioco è stato rilasciato al dettaglio in tutto il mondo in 17 versioni linguistiche, vendendo 150.000 copie del gioco base e quasi il doppio comprese le espansioni del gioco.

