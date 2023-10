RIOT FORGE PUBBLICA IL MAGICO VIDEO MUSICALE DI SONG OF NUNU: A LEAGUE OF LEGENDS STORY



Oggi esce il video musicale di "You And Me Makes Us”; sono disponibili le prenotazioni con un artbook digitale bonus



Oggi Riot Forge e Tequila Works hanno pubblicato un magico video musicale per celebrare l'imminente uscita di Song of Nunu: A League of Legends Story™, un'avventura incentrata sulla narrazione con protagonisti gli amati campioni di League of Legends Nunu e Willump. Il gioco sarà disponibile mercoledì 1 novembre alle 09:00 PT/16:00 GMT/17:00 CET e giovedì 2 novembre alle 01:00 KST per Nintendo Switch™ e per PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store.

La canzone originale, intitolata "You and Me Makes Us," è scritta ed eseguita dal cantautore di Los Angeles DEEGAN e co-pubblicata da Riot Games Music e The Hit House Global Publishing BMI. Nello splendido video musicale animato, gli spettatori scopriranno meglio il legame indissolubile di Nunu e Willump e il gelido mondo del Freljord. Il video presenta anche Volibear per la prima volta. Apparirà in Song of Nunu insieme ad altri celebri campioni di League of Legends.





"Siamo emozionatissimi della collaborazione con DEEGAN in 'You And Me Makes Us,'" ha detto Jonny Altepeter, Riot Games Music. "Ha un talento davvero coinvolgente e ha creato una canzone che cattura splendidamente l'essenza della commovente amicizia tra Nunu e Willump. Non vediamo l'ora di vedere le reazioni dei giocatori alla scoperta del loro strettissimo rapporto mentre esplorano il Freljord insieme."Sviluppato da Tequila Works e pubblicato da Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story™ accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, amici inseparabili. I giocatori scarpineranno, si arrampicheranno e scivoleranno per tutto il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. I giocatori dovranno usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio.Song of Nunu: A League of Legends Story™ è ora prenotabile su tutti gli store digitali delle rispettive piattaforme al prezzo di 29,99 €. I fan che effettuano la prenotazione riceveranno anche un artbook digitale in regalo.È inoltre disponibile un'edizione da collezione fisica (99,99 €) su merch.riotgames.com/it-it/, che contiene un peluche di Willump, un peluche Poro, un artbook Song of Nunu, quattro cartoline del Freljord, cinque spille smaltate da collezione, un disegno da collezione e un diorama pop-up di un fuoco da campo.

