Hearthstone: è tempo per la Resa dei Conti nelle Maleterre

Hearthstone si farà strada nel selvaggio West a novembre con Resa dei Conti nelle Maleterre ! La malvagia Società mineraria Rocciasanguigna, gestita dall'ignobile Sceriffo Tesalarga, ha messo in piedi una sgangherata attività mineraria per prosciugare Azeroth delle sue riserve di Azerite. Riusciranno i fuorilegge, guidati da nientemeno che Elise Cercastelle, a salvare Azeroth dalla sinistra marmaglia che minaccia di distruggere tutte le Maleterre? È disponibile ora il preacquisto per ottenere 145 carte nuove di zecca, tra cui Fuorilegge Leggendari, una nuova abilità: Mano Lesta, e una seconda abilità: Dissotterra!



CALAMITÀ IN ARRIVO

L'espansione Resa dei Conti nelle Maleterre contiene 145 carte collezionabili inedite e arriverà a novembre !

! Il Mega Pacchetto di Preacquisto di Resa dei Conti nelle Maleterre include 80 buste, 10 buste Dorate, 1 Leggendaria Pregiata casuale, 1 Leggendaria Dorata casuale, il modello eroe e il dorso Ulfar. Il Pacchetto Standard include 60 buste, 2 carte Leggendarie non Dorate casuali e il dorso Ulfar.

di Resa dei Conti nelle Maleterre include 80 buste, 10 buste Dorate, 1 Leggendaria Pregiata casuale, 1 Leggendaria Dorata casuale, il modello eroe e il dorso Ulfar. Il Pacchetto Standard include 60 buste, 2 carte Leggendarie non Dorate casuali e il dorso Ulfar. Effettuando l'accesso a partire dal 17 ottobre, tutti i giocatori riceveranno Araldo del Tuono Leggendario con Provocazione e Rantolo di Morte: evoca un Elementale e una Bestia dal tuo mazzo.

INTRODUZIONE DI MECCANICHE TUTTE NUOVE

Nuova abilità: Mano Lesta: nelle Maleterre, essere veloce nell'estrazione potrebbe salvare la pelle dei giocatori. Le carte con la parola chiave Mano Lesta garantiscono un bonus nel turno in cui vengono aggiunte alla propria mano. Gioca le carte non appena le peschi per ottenere un risultato eccellente!

nelle Maleterre, essere veloce nell'estrazione potrebbe salvare la pelle dei giocatori. Le carte con la parola chiave Mano Lesta garantiscono un bonus nel turno in cui vengono aggiunte alla propria mano. Gioca le carte non appena le peschi per ottenere un risultato eccellente! Nuova abilità: Dissotterra: è pieno di ricchezze che aspettano solo di essere trovate! Le carte con la parola chiave Dissotterra garantiscono tesori dalla miniera di Azerite. Ogni volta che si Dissotterra, si ottiene un Tesoro Dissotterrato casuale del tuo livello; poi, si passa al livello seguente. Dopo aver ricevuto un tesoro dall'ultimo livello, la miniera si esaurisce e bisogna ricominciare dall'inizio in una nuova vena.

è pieno di ricchezze che aspettano solo di essere trovate! Le carte con la parola chiave Dissotterra garantiscono tesori dalla miniera di Azerite. Ogni volta che si Dissotterra, si ottiene un Tesoro Dissotterrato casuale del tuo livello; poi, si passa al livello seguente. Dopo aver ricevuto un tesoro dall'ultimo livello, la miniera si esaurisce e bisogna ricominciare dall'inizio in una nuova vena. Tesori Dissotterrabili Leggendari: solo questi cittadini riusciranno a ottenere un Tesoro Dissotterrabile Leggendario della propria classe Dissotterrando una quarta volta: Cavaliere della Morte, Mago, Ladro, Stregone e Guerriero.

solo questi cittadini riusciranno a ottenere un Tesoro Dissotterrabile Leggendario della propria classe Dissotterrando una quarta volta: Cavaliere della Morte, Mago, Ladro, Stregone e Guerriero. Fuorilegge Leggendari: Cacciatore di Demoni, Druido, Cacciatore, Paladino, Sacerdote e Sciamano sono i nostri fuorilegge buoni. Ciascuna di queste classi offre un potente servitore Fuorilegge Leggendario collezionabile che ottiene un effetto bonus se hai una sola copia per carta nel tuo mazzo.

STAGIONE DI NOVEMBRE DELLA MODALITÀ IMPREVEDIBILE

Un'Goro ritorna nella stagione di novembre della modalità Imprevedibile! Componi mazzi usando carte dei set Un'Goro e Meraviglie. Ricorda che in questa stagione Imprevedibile non ci saranno Cacciatore di Demoni e Cavaliere della Morte.

UNA CATERVA DI EVENTI

Entra nel mood di Halloween in questa Stagione da brivido con il ritorno dell'evento Veglia delle Ombre. In compagnia di un noto cavaliere senza testa, ottieni oggetti cosmetici a tema selvaggio West per i tuoi eroi. Inoltre, partecipa alle missioni della BlizzCon per ottenere uno speciale dorso delle carte.

Altre News per: hearthstonetemporesacontinellemaleterre