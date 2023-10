LG MAGNIT NUOVO DISPLAY ALL-IN-ONE

LG ARRICCHISCE LA LINE UP DI DISPLAY COMMERCIALI CON



IL MODELLO MAGNIT ALL-IN-ONE (AIO)





LG arricchisce l’offerta di soluzioni di digital signage della serieLG MAGNIT con il nuovo LG MAGNIT All-in-One (modello LAAA) da 136 pollici con pixel pitchda 1,5 mm.

Il nuovo prodotto rientra tra le soluzioni con tecnologia Micro LED “All-in-One” e si affianca alle soluzioni con tecnologia Micro LED “modulari”: a parità di qualità di visione, le soluzioni All-in-One permettono di godere della comodità di controller e altoparlanti integrati in schermi di dimensioni predefinite; mentre le soluzioni modulari permettono di creare dispositivi della dimensione e risoluzione più adatte al sito di applicazione e alle esigenze di comunicazione.

Qualità di visione

Grazie alla capacità di elaborazione delle immagini delprocessore Alpha 7, la resa dei neri e dei colori è profonda e vivida e le immagini sono estremamente realistiche e fedeli per un’esperienza ultra immersiva. Lo specialetrattamento opacizzante antiriflesso e anti-improntadel display migliora l’uniformità del bianco e riduce la distorsione del colore, restituendo un’immagine perfettamente uniforme da ogni angolo di visione; il processore permette inoltre di elaborare i video a bassa latenza per garantire eccellenti contenuti in formato HDR, HDR 10 e HDR 10 Pro.

Installazione semplice

Il nuovo modello All-in-One è estremamente semplice da installare e manutenere, grazie al numero ridotto di cavi e alla preconfigurazione dei moduli: controller e altoparlanti sono infatti integrati mentre le 5 unità di moduli display LED si fissano in modo rapido e sicuro al telaio creando una superfice omogenea. Inoltre, le connessioni sono posizionate nella parte anteriore dei moduli semplificandone ulteriormente l’accessibilità.

Versatilità di applicazione

La soluzione LAAA è ideale per sale riunioni e business meeting. Il comodo telecomando puntatore Magic Remote permette di utilizzare il display come una sorta di televisore mentre la compatibilità con LG SuperSign CMS, soluzione all-in-one per l'editing, la pianificazione e la distribuzione dei contenuti, e la compatibilità con i sistemi di controllo audio video professionali, permettono una gestione semplificata dei contenuti.

Design

Il designprivo di cornici elegante e minimalista di LG MAGNIT All-in-One si integra perfettamente con lo stile di arredo di qualunque ambiente in cui è installato.

Il nuovo modello di LG MAGNIT All-in-One LAAA da 1.5 mm è disponibile in Italia a partire da questo mese.

