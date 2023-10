‘NARAKA: BLADEPOINT’ e ‘Warhammer: Vermintide 2’ ora con il DLSS 3

I giocatori GeForce sono Game Ready per il nuovo driver in arrivo!





NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready Driver per NARAKA: BLADEPOINT e Warhammer: Vermintide 2 che supporta gli aggiornamenti del DLSS 3 per entrambi i titoli.





I giocatori GeForce ottengono sei nuovi giochi con DLSS;

Gli appassionati di Counter-Strike 2 stanno amando la tecnologia NVIDIA Reflex, con il 90% dei giocatori che decide di attivarla;

RTX Video Super Resolution ha ricevuto un aggiornamento.

Land Of The Vikings – in uscita dall’Early Access con DLSS 2

Slender: The Arrival - l'aggiornamento per il 10° anniversario viene lanciato il 18 ottobre con DLSS 3, che moltiplica le prestazioni di 2,8 volte in media a 4K

AirportSim – verrà rilasciato il 19 ottobre con DLSS 2

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged - verrà rilasciato il 19 ottobre con DLSS 2

Warhammer: Vermintide 2 – aggiunge il supporto per il DLSS 3 e per Reflex il 19 ottobre

Counter-Strike 2

EA SPORTS FC 24

Forza Motorsport

Lies of P

Mortal Kombat 1

NBA 2K24

Party Animals

PAYDAY 3

Sunkenland

The Crew Motorfest

Total War: PHARAOH

Warhaven

We Were Here Expeditions

Witchfire

NARAKA: BLADEPOINT ottiene un aggiornamento DLSS 3!NARAKA: BLADEPOINT, uno dei 10 giochi più giocati su Steam, riceverà il DLSS Frame Generation il 19 ottobre. Avendo già precedentemente fornito l’accesso al DLSS Super Resolution e a NVIDIA Reflex a tutti i giocatori GeForce RTX, 24 Entertainment abiliterà il DLSS 3 nel gioco a partire dal 19 di ottobre, consentendo ai giocatori dotati di GeForce RTX serie 40 di moltiplicare le prestazioni.Ancora più giochi con il DLSS!Questa settimana sono in arrivo tanti altri nuovi giochi con il DLSS:RTX Video Super Resolution v1.5 garantisce una qualità migliore, ora supporta le GeForce RTX serie 20RTX Video Super Resolution, rilasciata al CES all’inizio di quest’anno, utilizza l’AI per migliorare i video che si guardano online, rimuovendo gli artefatti di compressione e rendendo più nitidi i bordi durante l'upscaling dei video.Il nuovo aggiornamento 1.5, migliora ulteriormente la qualità per evitare l'eccessivo smoothing e aumentare il livello di dettaglio e può ora migliorare i video riprodotti a risoluzione nativa. Infine, la versione 1.5 aggiunge il supporto per le GPU GeForce RTX serie 20. Per ulteriori informazioni su RTX Video Super Resolution, è possibile consultare le FAQ.Il 90% dei giocatori GeForce gioca aCounter-Strike2 attivando NVIDIA ReflexCounter-Strike 2 è stato ufficialmente rilasciato e i giocatori dotati di GeForce GTX serie 900 o di GPU più potenti, possono ridurre la latenza di sistema del 35% grazie a NVIDIA Reflex. I giocatori di Counter-Strike 2 hanno adottato su larga scala NVIDIA Reflex e oltre il 90% di loro ha giocato con la tecnologia abilitata. Attivando Reflex si riduce la latenza del sistema, con la possibilità di acquisire più velocemente i target, aumentare la reattività e la precisione di mira in Counter-Strike 2.Più chicche e aggiornamenti Game Ready:Oltre 1000 titoli sono supportati dalle impostazioni ottimali di GeForce Experience con un solo clic. Il nuovo driver Game Ready aggiunge il supporto per 14 nuovi giochi, tra cui:Informazioni sui Game Ready driverI driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

