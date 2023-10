Lampadario per la stanza da letto: guida alla scelta

La stanza più personale della casa è di certo la camera da letto, un ambiente intimo che, per poter rivelarsi rilassante e gradevole, deve essere illuminato in maniera adeguata. C’è bisogno, pertanto, di un arredamento il cui stile garantisca, attraverso tanti semplici ma efficaci accorgimenti, un riposo ottimale, per assicurare il massimo benessere sia dal punto di vista fisico che a livello psicologico. È chiaro che l’illuminazione di una camera da letto per molti aspetti è diversa rispetto a quella degli altri locali della casa: deve essere adatta a un contesto in cui si deve staccare la spina, per rilassarsi e riposarsi.

Dove comprare

I lampadari per la camera da letto possono essere comprati anche su Internet: per esempio sul sito web di Smart Arredo Design , una realtà specializzata nella vendita su Internet di mobili trasformabili e salvaspazio. Il suo catalogo propone una selezione ampia e variegata di prodotti; inoltre, Smart Arredo Design assicura ai propri clienti gli standard di affidabilità e trasparenza più elevati, anche in virtù delle recensioni e dei feedback che provengono dalla clientela. Per tutti i prodotti, la spedizione è gratuita: un vantaggio di cui vale la pena di approfittare senza esitazioni.

Lo stile

Nel caso in cui la camera sia arredata con uno stile minimal chic, il consiglio è di optare per un lampadario arte povera, per esempio in ceramica e arricchito da particolari in ferro battuto, così da coniugare uno stile classico e al tempo stesso un tocco di originalità garantito dalla presenza di motivi floreali o di geometrie voluttuose. Così, l’ambiente risulta elegante e funzionale. Si potrebbero usare delle lampadine alogene o led, per avere un’illuminazione uniforme e al tempo stesso avere l’opportunità di risparmiare.

Il risparmio energetico

Il concetto di risparmio energetico, in effetti, riveste una grande importanza quando si parla di illuminazione. Lo scopo è quello di diminuire in maniera significativa l’importo delle bollette, senza che ciò comporti una limitazione della luminosità. Non di rado, si ricorre a lampadari a led, magari con forme originali, come se si avesse a che fare con veri e propri oggetti di design. Come molti sanno, con la tecnologia led si ha la possibilità di ridurre e ottimizzare i costi, beneficiando così di una luce che può essere paragonata a quella naturale, con led a 3mila K. Ecco, allora, che l’ambiente può vantare un’atmosfera rilassante, tale da permettere lo svolgimento di qualunque tipo di attività in condizioni di comfort ideali.

Il lampadario classico

Puntare su un lampadario camera da letto in stile classico, solitamente si intende indirizzarsi su un modello dotato di non meno di cinque lampadine, che possono essere a incandescenza, alogene o a led. Si aggiunge, poi, un paralume in cristallo o in vetro (ma può essere realizzato anche con un materiale diverso), impreziosito da dettagli pendenti a goccia. Si tratta di un modello per certi versi retrò, ma al tempo stesso evergreen, tale da rendere l’ambiente raffinato e molto ricercato, nonostante le dimensioni che in molti casi sono significative.

Le caratteristiche dei lampadari moderni

Per quel che riguarda i lampadari moderni, d’altro canto, le forme sono geometriche e squadrate, per una sintonia ideale con la pulizia formale ed essenziale che è una caratteristica peculiare di un arredamento di design e minimal. In questo caso, si privilegiano materiali come il plexiglass, le resine o il vetro lavorato, che fanno della versatilità e del carattere innovativo i propri punti di forza. Una soluzione trendy è rappresentata dai paralumi in tessuto, che non di rado vengono reinterpretati in versione hi-tech, sempre con uno stile speciale.

Pregi e vantaggi di un lampadario di design

Infine, vale la pena di citare i lampadari di design, che sono studiati e realizzati per conquistare l’attenzione e garantire a tutto l’ambiente un valore aggiunto. Se è vero che l’originalità è un loro tratto distintivo, è altrettanto vero che non si sfocia mai nell’eccentricità o negli eccessi. Questi lampadari in molti casi vantano delle superfici riflettenti e lucide, capaci di causare dei giochi di luce impattanti e suggestivi.

