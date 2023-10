TOWER OF FANTASY PRESENTA LING HAN, UN NUOVO SIMULACRO

TOWER OF FANTASY PRESENTA LING HAN, NUOVO SIMULACRO IN ARRIVO AD OTTOBRE!



Festeggiate Halloween a Mirroria con le nuove sfide, le ricompense e il gameplay a tempo limitato ispirati ad Halloween.



Oggi, Level Infinite e Hotta Studio annunciano l’arrivo di un nuovo simulacro, Ling Han, che dal 24 ottobre sarà disponibile in Tower of Fantasy, MMORPG free to play e open-world che ha da poco festeggiato il primo anniversario in Europa.

Ling Han è responsabile della supervisione di Marshville ed è a capo del Padiglione Longjian, dove comanda le Guardie del Dominio che si estendono a tutto il Dominio 9. Nonostante la sua natura riservata, possiede una grande forza e non ha pietà dei suoi nemici.

Il mentore e caro amico di Ling Han, Nan Yin, ha recentemente ceduto all'Oscurità e lei ora cerca sia la verità dietro la trasformazione oscura di Nan Yin sia la vendetta per i caduti per mano del suo amico ormai corrotto.

Ling Han x Alabaster Tiger | New Simulacrum Trailer | Tower of Fantasy



Altre News per: towerfantasypresentalingnuovosimulacro