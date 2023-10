Wifinity connette nei parchi vacanze 550.000 ospiti e un milione di dispositivi Cambium Networks

I villeggianti di 20.000 roulotte in 66 parchi vacanze nel Regno Unito possono godere di esperienze digitali eccezionali grazie alla tecnologia fixed wireless.



Wifinity, system itegrator specializzato in soluzioni Wi-Fi, ha raggiunto il traguardo di 550.000 registrazioni di account unici e oltre 1 milione di dispositivi utilizzando l'infrastruttura fixed wireless di Cambium Networks con un importante operatore di parchi vacanze nel Regno Unito. Wifinity ha progettato, installato e gestito una rete che collega le roulotte degli ospiti in 66 dei suoi parchi nel Regno Unito.



"I parchi vacanze dipendono dalla capacità di offrire esperienze eccezionali agli ospiti", ha dichiarato Kendal Stacey, Direttore Parchi e Hospitality di Wifinity. "La nostra soluzione di connettività "Direct to Van" sfrutta l'infrastruttura wireless fissa di Cambium Networks e ha avuto un grande impatto".



In un recente sondaggio, il 53% degli intervistati ha dichiarato che una connessione Wi-Fi affidabile è ormai fondamentale nella scelta di un parco vacanze e il 42% pagherebbe di più per assicurarsela. Inoltre, il 45% non prenoterebbe un parco vacanze se le recensioni indicassero un Wi-Fi scadente.

Questo nuovo sistema sostituisce una vecchia rete Wi-Fi mesh esterna che non riusciva a tenere il passo con le esigenze di servizi di streaming e di più dispositivi per famiglia. Il buffering e la connettività incoerente causavano frustrazione e un aumento delle recensioni negative. La nuova soluzione di Wifinity utilizza la tecnologia wireless fissa multi-gigabit cnWave 60 GHz a onde millimetriche di Cambium Networks, che può essere configurata in collegamenti punto-punto, distribuzione punto-multipunto e architetture mesh distribuite per supportare un'infrastruttura affidabile per gli access point Wi-Fi nelle roulotte e in tutto il resort. In tutti i 66 parchi la soluzione è monitorata e gestita centralmente da Wifinity tramite il sistema di gestione cloud cnMaestro.



Cosa significa per chi soggiorna nei parchi:

- Accesso a Internet ad alta velocità: un backhaul affidabile di connettività Wi-Fi per tutti gli ospiti che possono utilizzare i loro dispositivi personali, come gadget IoT, smartphone, tablet e smart TV.

- Servizi di streaming video e intrattenimento: streaming continuo di film, programmi televisivi e altri contenuti su smart TV, smartphone, ecc.

- Servizi di conferenza vocale e video: consentono agli ospiti di effettuare chiamate vocali e video via internet utilizzando i loro dispositivi personali.

- Monitoraggio e gestione della rete: fornisce informazioni e controllo in tempo reale sulle prestazioni, l'utilizzo e la sicurezza della rete al centro operativo di rete (NOC).



"ONE Network di Cambium consente agli integratori come Wifinity di creare facilmente la rete di cui hanno bisogno", ha dichiarato Dan McCarthy, Region Sales Manager di Cambium Networks. "Semplificando le operazioni attraverso una rete sicura e convergente di più tecnologie e implementando un'automazione intelligente su tutta la rete, è facile per gli integratori, le aziende e i service provider offrire esperienze digitali sempre prevedibili".



