Riot Games presenta la nuova band virtuale Heartsteel

L'eclettica band, con le voci di BAEKHYUN, ØZI, Tobi Lou e Cal Scruby, debutterà con il suo primo singolo, "PARANOIA", il 23 ottobre





Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi leader nel settore, oggi ha presentato HEARTSTEEL, una nuova band virtuale che ha come protagonisti amati campioni di League of Legends, rivisitati per l'occasione: Ezreal (voce), Kayn (rapper, strumentista), Aphelios (strumentista, compositore), Yone (produttore), K’Sante (co-leader, voce), e Sett (co-leader, rapper). HEARTSTEEL è il nuovo gruppo che debutta con Riot Games Music (RGM), che con successicome K/DA, Pentakill, True Damage e molti altri si è affermata come leader nel settore degli artisti virtuali.

HEARTSTEEL è un gruppo dinamico e audace, dedicato all'espressione creativa e alla celebrazione dell'individualità, il cui obiettivo è farsi strada sino al successo, ma alle proprie condizioni. La personalità e il sound del gruppo sono ispirati ai moderni collettivi musicali e a un ventaglio di influenze che spaziano tra i generi e le epoche per creare un'identità unica e audace. Il singolo di debutto degli HEARTSTEEL, "PARANOIA", cattura appieno l'inesauribile energia del gruppo e la sua volontà di mettere al centro delle proprie canzoni le personalità dei propri membri.

I fan potranno guardare il video musicale di "PARANOIA" su YouTube o ascoltare il brano su tutte le principali piattaforme per l'ascolto di musica a partire da lunedì 23 ottobre 2023 alle 17:00.

"Gli artisti virtuali di Riot sono stati protagonisti di alcuni dei momenti musicali più innovativi e di successo per i nostri giocatori", ha dichiarato Maria Egan, Responsabile globale della musica e degli eventi di Riot Games Entertainment. "L'idea di una band tutta al maschile è da tempo stata oggetto di speculazioni da parte dei nostri fan e siamo dunque entusiasti di poter realizzare questo sogno. Gli HEARTSTEEL nascono da una collaborazione tra il nostro talentuoso team creativo interno e alcuni nuovi artisti incredibili. La natura degli HEARTSTEEL è quella di un gruppo eccezionale di musicisti dagli animi affini che assieme formano un tutto migliore delle singole parti: una filosofia che la nostra community incarna ogni giorno attraverso la passione per i nostri titoli."

Gli HEARTSTEEL si uniscono alle fila degli artisti virtuali di Riot, che sono arrivati in cima alle classifiche con musica che spazia tra tutti i generi. Prima di creare gli HEARTSTEEL, RGM ha lanciato il gruppo pop da record K/DA, del quale fanno parte i campioni di League of Legends Ahri, Kai'Sa, Evelynn e Akali. Il singolo di debutto della band, "POP/STARS" ha ottenuto di recente il disco di platino della RIAA e il video musicale è diventato il debutto di maggior successo di un gruppo K-Pop nella storia di YouTube, con ad oggi oltre 560 milioni di visualizzazioni. RGM ha inoltre creato la band heavy metal Pentakill, che ha ottenuto oltre 460 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 200 milioni di riproduzioni sulle diverse piattaforme di streaming digitale. Il gruppo virtuale TrueDamage ha infine affermato la presenza di RGM nel panorama hip-hop, ottenendo con la sua musica oltre 165 milioni di riproduzioni sulle diverse piattaforme di streaming digitale. Negli anni, tutte e tre le band si sono esibite dal vivo durante il Campionato Mondiale di League of Legends. Le canzoni di tutti questi artisti virtuali sono incluse nell'impressionante catalogo di RGM, che comprende oltre 750 canzoni, con più di 10 miliardi di riproduzioni sulle diverse piattaforme di streaming digitale.

HEARTSTEEL è frutto della collaborazione con rinomati artisti musicali provenienti da diversi generi: BAEKHYUN nei panni di Ezreal, ØZI nei panni di Sett, Tobi Lou nei panni di K'Sante e Cal Scruby nei panni di Kayn.

BAEKHYUN è un membro dei gruppi K-pop EXO e SuperM, ed è riconosciuto come uno dei migliori cantanti della scena K-pop. Durante la sua carriera ha rilasciato tre mini-album di successo (City Lights, Delight e Bambi) da solista, oltre a diversi singoli e OST. Degna di menzione è la sua popolarità globale, che l'ha portato a ottenere il suo record di 9 milioni di vendite, che include sia i suoi album da solista che quelli in gruppo.

Cal Scruby è un rapper di Los Angeles noto per i suoi testi brillanti e la sua estetica sopra le righe. La sua musica tocca temi in cui è facile riconoscersi, con numerosi riferimenti allo sport e grande autoironia. Oltre a Riot, in passato ha collaborato con altri grandi nomi come l'NFL, EA Sports e Ciroc Vodka.

Nato a Los Angeles e cresciuto a Taipei, ØZI si è fatto conoscere grazie a una prestigiosa carriera nella scena musicale in mandarino. La sua versatilità come cantautore, produttore musicale, artista e direttore creativo gli ha fatto ricevere innumerevoli riconoscimenti nell'industria. Il suo album di debutto "ØZI: The Album" è stato accolto con sei nomine al prestigioso Golden Melody Awards, tra i più grandi onori per la musica in mandarino, ed è stato premiato come "Miglior artista esordiente".

Tobi Lou è un artista poliedrico che ha lasciato un profondo impatto sulla scena musicale contemporanea. Nato in Nigeria e cresciuto a Chicago, Lou si è creato uno spazio unico, nel quale unisce elementi dell'hip-hop, dell'R&B e del pop in melodie impossibili da ignorare. Il suo singolo di esordio, "Buff Baby", ha catturato l'attenzione di molti e ha fatto di Lou un artista da seguire.

