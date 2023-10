Mortal Kombat 1 - gameplay di Omni-Man

UN NUOVO TRAILER DI MORTAL KOMBAT 1 MOSTRA IL GAMEPLAY DI OMNI-MAN

Il personaggio, che nella versione originale ha la voce di J. K. Simmons, è ispirato al fumetto e alla serie animata Invincible, distribuita su Prime Video

Warner Bros. Games ha mostrato un nuovo trailer diMortal Kombat 1 in cui si può vedere un'anteprima del gameplay di Omni-Man. Tratto dal fumetto e dalla serie animata distribuita su Prime VideoInvincibile e con la voce dell'attore J. K. Simmons, Omni-Man in Mortal Kombat 1 presenta una serie di mosse e abilità formidabili. Sarà disponibile a novembre 2023 come primo personaggio giocabile delKombat Pack.

Il nuovo video dà anche un assaggio diTremor, un combattente Kameo che può essere utile durante gli scontri grazie a una gamma di mosse di supporto e anche lui disponibile come parte delKombat Pack a novembre 2023.

Trovi il trailer ufficialea questo link: https://www.youtube.com/watch? v=ySWxnUqajQ0

IlKombat Pack di Mortal Kombat 1 include una skin per Johnny Cage con la voce e l'aspetto dell'attore ed esperto di arti marzialiJean-Claude Van Damme (già disponibile), i nuovi personaggi giocabili di Mortal Kombat Quan Chi (inverno 2023/2024), Ermac (primavera 2024) eTakeda Takahashi (estate 2024), i tre nuovi personaggi giocabiliOmni-Man (novembre 2023), Peacemaker, tratto dal film della DCThe Suicide Squad e dalla serie Peacemaker su Max (inverno 2023/2024) ePatriota, tratto dalla serie TV The Boys (primavera 2024). Include anche l'accesso anticipato di una settimana a tutti i personaggi giocabili e cinque nuovi combattenti Kameo:Tremor (novembre 2023), Ferra, Janet Cage, Khameleon,e Mavado (date di uscita ancora da annunciare).

IlKombat Pack è disponibile come parte della Mortal Kombat 1 Premium Edition o acquistabile separatamente a €39,99 (prezzo consigliato al pubblico). Tutti i personaggi giocabili e i combattenti Kameo saranno disponibili anche come acquisti singoli.

Sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios,Mortal Kombat 1 introduce un universo rinnovato con eroi e nemici iconici ripensati e mai visti prima, con un nuovo sistema di combattimento, incredibili modalità e mosse, e molto altro. Il roster di Mortal Kombat 1 include un ampio cast di combattenti leggendari con un passato completamente riscritto, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, Kenshi, Smoke, Rain, Li Mei, Tanya, Baraka, Geras, Reptile, Ashrah, Havik, Generale Shao, Sindel, Nitara e Reiko, uniti a una schiera separata di combattenti Kameo che potranno fornire il proprio aiuto negli scontri.Mortal Kombat 1 è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC (Steam ed Epic Games Store).





