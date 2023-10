RAFAEL LEAO “EA SPORTS FC PLAYER OF THE MONTH” DI SETTEMBRE

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre è stato assegnato al calciatore del Milan Rafael Leao e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Juventus, in programma domenica 22 ottobre 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Rafael Leao è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://serieapotm. easports.com/ , superando campioni del calibro di Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Andrea Colpani (Monza), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Lautaro Martinez (Inter).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 6ª della Serie A TIM 2023/2024.

“Il terzo riconoscimento ricevuto negli ultimi due campionati come giocatore del mese da Rafael Leao certifica l’altissimo livello e la continuità raggiunti dall’esterno portoghese - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Anche in questo inizio di stagione Leao è stato fondamentale: le sue accelerazioni, il dribbling e la capacità di cambiare ritmo alle partite lo rendono un top player apprezzato in tutto il mondo. Le tre reti realizzate dal numero 10 del Milan nelle prime sei gare hanno garantito ai rossoneri la testa della classifica”.

