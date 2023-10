Xbox annuncia l'Xbox Series S - Starter Bundle

·Annunciamo l'Xbox Series S - Starter Bundle, che verrà lanciata in tutto il mondo il 31 ottobre al prezzo di 299,99 euro.

·Include una console Xbox Series S da 512 GB, un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi e un controller wireless.

·Oltre alla console di nuova generazione saranno disponibili centinaia di giochi di alta qualità, tra cui i preferiti del momento, le nuove uscite e i titoli storici.





Xbox Series S e centinaia di giochi con 3 mesi di Game Pass Ultimate

Lo Starter Bundle Xbox Series S permetterà a tutti di entrare nel mondo dei giochi di Xbox, sia che stiate intraprendendo il vostro primo viaggio nel mondo del gaming, sia che siate alla ricerca del regalo perfetto, o che abbiate deciso di passare ad una console di nuova generazione. Questo bundle include tutto ciò che serve per giocare, compresa velocità e prestazioni next-gen di Xbox Series S e l'accesso a centinaia di giochi con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate,per un valore di 44,99 euro.





Scoprite centinaia di giochi con Game Pass Ultimate

Farete squadra con gli amici per difendere il vostro villaggio, correrete su piste famose in tutto il mondo o deciderete il vostro destino nell'immensità dello spazio? Game Pass Ultimate offre una vasta scelta.

L'abbonamento include l'accesso a centinaia di giochi, uscite al day-one, multiplayer online e molto altro.

Centinaia di giochi: è possibile giocare a nuovi giochi come Starfield e Forza Motorsport al day-one. Inoltre, è possibile provare centinaia di giochi di alta qualità comeLies of P, Party Animals e i preferiti dalle famiglie come Minecraft Legends.

Multiplayer online: giocare con i propri titoli preferiti permette anche di rimanere connessi con amici e familiari. Game Pass Ultimate include il multiplayer online per giocare insieme ad altri su console, PC e cloud.

EA Play: EA Play consente di accedere a un numero ancora maggiore di titoli di punta su console, cloud e PC, tra cui le serie più amate comeMadden, Battlefield e STAR WARS.

Perks: i Perks sono gratuiti e includono contenuti di gioco, oggetti consumabili e sconti per i membri su giochi e componenti aggiuntivi selezionati.

Xbox Series S - il miglior rapporto qualità prezzo

Xbox Series S offre velocità e prestazioni di nuova generazione. Con funzionalità come il Quick Resume, tempi di caricamento rapidi e un gameplay fino a 120 frame al secondo, è possibile sfruttare al massimo ogni minuto di gioco. Inoltre, è possibile giocare con i giochi digitali di quattro generazioni di Xbox e centinaia di titoli ottimizzati.

Un’occasione per le feste natalizie

E’ possibile acquistare lo Starter Bundle Xbox Series S presso i Microsoft Store e i rivenditori aderenti in tutto il mondo a partire dal 31 ottobre o effettuate il pre-order presso i rivenditori aderenti già da oggi.

Altre News per: xboxannunciaxboxseriesstarterbundle