Haunted House di Atari è ora disponibile su tutte le piattaform

Gli elementi roguelite offrono ai giocatori brividi ed emozioni nella reinvenzione del primissimo titolo Horror della storia dei videogiochi

Atari e il team di sviluppo Orbit Studio sono lieti di annunciare che il remake roguelite di Haunted House è ora disponibile su Windows PC, Nintendo Switch, Xbox One e Series X|S, PlayStation 4 & 5.

Considerato un tributo al classico titolo Atari 2600 per tutte le età, nonché il primissimo survival horror della storia dei videogiochi, Haunted House è un’avventura 3D isometrica ambientata in una magione spettrale ricca di personaggi colorati. In omaggio al titolo originale, Haunted House premia l’approccio furtivo e la capacità di problem-solving, dando meno importanza ai combattimenti. Il tocco di modernità è dato dall’introduzione di elementi roguelite, con una disposizione delle stanze della magione che sarà diversa a ogni partita.

Guarda il trailer di lancio di Haunted House:

In Haunted House I giocatori vestono i panni di Lyn Graves, nipote del leggendario cercatore di tesori Zachary Graves. Lyn visita la magione di suo zio con i suoi migliori amici solo per scoprire che è stata infestata da fantasmi e mostri che rapiranno immediatamente i suoi compagni di avventura. Per liberarli, Lyn dovrà recuperare i frammenti di un’urna magica e ricostruirla.

In uno scenario composto da stanze generate proceduralmente, pareti girevoli, nemici posizionati in luoghi imprevedibili e incontri spettrali, Lyn deve strisciare, sgattaiolare e correre, affrontando orde di spettri ed ectoplasmi per ritrovare i suoi amici e suo zio. Ciascun frammento dell’urna è sorvegliato da un boss terrificante e pertanto, ogni scontro richiederà di aguzzare l’ingegno. E se viene messa al tappeto da uno spettro, Lyn è spedita nuovamente all’ingresso della magione, con stanze e nemici disposti in modo casuale per una partita sempre diversa.

Le caratteristiche principali di Haunted House includono:





Brividi per tutte le età: Lo stile artistico stravagante e cartoon nasconde solo in parte i brividi e le emozioni di Haunted House! Il titolo, che si muove abilmente tra buffo e spaventoso, ha una valutazione E (per tutti) grazie a un gameplay basato principalmente sulla furtività e su leggere sequenze di combattimento.





Personaggi sbloccabili: Esplorando la casa infestata, Lyn può soccorrere i suoi amici intrappolati che diventeranno personaggi giocabili. Con essi, sarà possibile esplorare a fondo la magione. Ciascun amico di Lyn presenta statistiche differenti, rendendo l’esperienza diversa a seconda del personaggio utilizzato!





Easter Egg di Atari: Il titolo è ricco di collezionabili ed elementi di lore basati sulla versione originale di Haunted House e di altri classici dell’era d’oro di Atari.





Abbiamo già detto furtività?: Con i combattimenti ridotti al minimo, i giocatori devono concentrarsi sulla furtività e sulla risoluzione di sfide celate nell’ombra, impiegando l’arsenale di oggetti e trappole a loro disposizione.

Haunted House è ora disponibile su Windows PC, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Atari VCS e Xbox One, Xbox Series X|S.

